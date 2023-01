Park Seo Joon y Han So Hee en nuevo drama de Netflix: primer vistazo a “Gyeongseong Creature”

En 2023, Netflix estrena la primera temporada del k-drama “Gyeongseong Creature” con Park Seo Joon y Han So Hee. Fans de los famosos coreanos se emocionaron cuando se anunció que ambos actores trabajarían juntos por primera vez. Park Seo Joon tiene una legion de seguidoras tras protagonizar series de romance como “She was pretty” o “What’s wrong with secretary Kim”. Por su parte, Han So Hee ha sido nombrada una de las actrices con mayor potencial de su generación tras lucir su talento en “The world of the married”, “Nevertheless” y “My name” de Netflix.

“Gyeongseong Creature” ha sido creada por el guionista de “Dr. Romantic” y será dirigida por Jung Dong Yoon de “Stove League”. Es parte de los nuevos estrenos de Netflix para este 2023 en contenido producido en Corea.

Sinopsis de “Gyeongseong Creature”

Está ambientado en 1945. El k-drama es un thriller sobre dos jovenes adultos que enfrentarán un monstruo nacido de la codicia humana. La dupla peleará para luchar en los tiempos oscuros de esa década.

Park Seo Joon y Han So Hee actuarán juntos. Foto: Naver News

Park Seo Joon interpretará a Jang Tae Sang. Su personaje es el hombre más rico de Gyeonseong y propietario de la casa de empeño Golden Jade House. Tae Sang es naturalmente perspicaz y sabe manejarse solo en el mundo.

Por otro lado, Han So Hee será Yoon Chae Ok, una mujer que busca personas perdidas. Desde que era muy joven, aprendió a ganarse la vida junto a su padre mientras viajaban a través de Manchuria y Shanghai. Como ha sobrevivido situaciones terribles, Chae Ok es hábil usando armas de fuego, cuchillos y similares.

¿Cuándo se estrena “Gyeongseong Creature” en Netflix?

Esta es la foto oficial que lanzó Netflix como primer avance de este drama. Su fecha de estreno está pautada para el cuarto trimestre del 2023.