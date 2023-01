“Alquimia de almas”: ¿por qué Lee Jae Wook rechazó ser protagonista y cómo cambió de opinión?

Con 30 capítulos de “Alquimia de almas” ya emitidos en Corea, es difícil imaginar a otro actor en el rol del audaz Jang Uk. Ello pudo haber ocurrido si Lee Jae Wook no cambiaba de opinión y rechazaba participar en el drama “Alchemy of souls” junto con Jung So Min. El actor confesó que inicialmente estaba muy intimidado por el guion que recibió, pues la trama de estilo sageuk creado por las hermanas Hong se desarrollaba en un mundo completamente ficticio.

Al hablar con XSportsNews, Lee Jae Wook explicó que al principio le era difícil entender las situaciones que presentaba el libreto y estaba nervioso al recibirlo.

“Como saben, la ambientación y contexto era complejo, las situaciones eran novedosas; así que era difícil imaginar el guion. Fue un texto innovador con los espacios y sets”, expresó.

Lee Jae Wook como Jang Uk

El personaje que interpretó Lee Jae Wook no solo lidia con la magia; sino que sufre una transición drástica entre las dos “temporadas”. En la primera parte de “Alchemy of souls” la personalidad de Jang Uk es más alegre y pícara; sin embargo, para la segunda parte las circunstancias transforman al hombre de tal forma que pareciese que su luz interior se apagó.

Lee Jae Wook como Jang Uk en la segunda temporada de "Alquimia de almas". Foto: tvN

“Honestamente, lo rechacé al inicio”, admitió Lee Jae Wook. “Era muy difícil y me preguntaba si sería capaz de hacerlo bien. Sin embargo, creo que lo logré solo por el deseo que tuve de emprender un nuevo reto”, agregó.

“Desde una perspectiva como actor, estoy increíblemente satisfecho con los resultados. Además, ¿acaso se presentaría una oportunidad así en el futuro? Me conforta saber que al final lo hice bien”, expresó el actor de 24 años.