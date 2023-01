Cha Eunwoo en “Island”: 6 k-dramas del ídolo k-pop que puedes ver en streaming

Cha Eunwoo es uno de los visuales más famosos del k-pop. Además de ser integrante de ASTRO, el carismático artista ha incursionado en la actuación. De webdramas románticos y personajes estoicos, Eunwoo (cuyo verdadero nombre es Lee Dong Min) ahora se aventura con roles de mayor complejidad. En “Island” interpreta a un sacerdote exorcista que anhela reencontrarse con un familiar del que se separó y, en la película “Decibel”, el cantante se convierte en un suboficial de la Marina que enfrenta una amenaza terrorista.

Si quizá descubriste a Eunwoo en “Island”, estos son los k-dramas del actor que puedes maratonear para conocer más de su trabajo.

“To be continued”

ASTRO es un famoso grupo de k-pop. Misteriosamente, tres de sus integrantes retroceden en el tiempo a dos años antes de su debut. Ellos buscan regresar al futuro sin hacer cambios que arruinen su sueño de presentarse en el escenario.

Este webdrama de 12 episodios cortos sirvió de plataforma para introducir a los miembros de la boyband en la vida real. Puedes ver la miniserie en YouTube.

“My romantic some recipe”

Es uno de los primeros roles protagónicos de Eunwoo. Mi Nyeo es una universitaria que tiene un ‘crush’ con Kang Jun, empleado de una cafetería que ella visita continuamente. Un día se embriaga y toma una foto recortada de un famoso idol, imagen que cobra vida al día siguiente.

Los seis episodios están disponibles en YouTube con subtítulos en español gracias a fanbases de ASTRO.

“The best hit” o “Hit the top”

Esta serie coreana de situación está protagonizada por varias estrellas juveniles: Yoon Shi Yoon, Lee Se Young, Kim Min Jae, Cha Tae Hyun, Lee Deok Hwa y Cha Eunwoo. La historia se enfoca en Hyunjae, una estrella de los 90 que viaja al futuro (la actualidad). Mientras trata de desenredar su confusión, se enamora de Woo Seung y descubre que su hijo también es aprendiz de idol.

Eunwoo es MJ, una de las estrellas populares de la agencia Star Punch. Puedes ver los 32 episodios de la serie gratis en Viki.

Eunwoo en "Hit the top". Foto: KBS

“My ID is Gangnam beauty”

En este drama del 2018, Eunwoo interpretó a Do Kyung Suk, un joven que se reencuentra con la protagonista Kang Mi Rae (Im Soo Hyang), su amiga de la primaria. Debido al bullying en su adolescencia, Kang se sometió a una cirugía plástica; no obstante, sus temores resurgen cuando se descubre su procedimiento quirúrgico. Do Kyung Suk se convierte en su aliado y en el proceso la muchacha va recuperando la confianza en sí misma.

Puedes ver “La belleza de Gangnam” en Viki o en Netflix.

“Rookie historian Goo Hae Ryung”

Este es el primer drama histórico que protagonizó Cha Eunwoo. Cuenta el romance entre un príncipe y una aspirante a historiadora real. Su coestrella es la actriz Shin Se Kyung.

Yi Rim, el personaje de Eunwoo, lleva una doble vida, pues es un miembro real de la familia, pero a la vez escribe novelas de romance que son muy populares en la ciudad. Puedes ver el drama completo en Netflix.

“True beauty”

Uno de los proyectos más famosos de Eunwoo es “Belleza verdadera”. El cantante fue elegido para la adaptación televisiva del webtoon como el protagonista Lee Su Ho. El triángulo amoroso que se formó con Lim Ju Gyeong y Han Seo Jun tuvo al público enfrentado por varios episodios.

Puedes disfrutar toda la serie en Viki, con membresía VikiPass Standard.