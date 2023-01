¿Park Eun Bin y Jong Hyeop juntos otra vez? Tras “Abogada Woo”, esto sería lo nuevo de la actriz

La posibilidad de ver juntos de nuevo a Park Eun Bin y Chae Jong Hyeop se presenta ante los fans. Una comedia romántica de nombre “Diva of the deserted island” sería el k-drama que reuniría en pantallas a estos actores a más de dos años de “Stove league”, serie coreana de temática deportiva que gozó de popularidad durante su emisión. El proyecto en camino, además, marcaría el regreso de la estrella de 30 años a la pantalla chica tras su cautivante trabajo en “Woo, una abogada extraordinaria”.

De acuerdo a IOK Company, agencia de Chae Jong Hyeop, “Diva of the deserted island” es uno de los proyectos para los que ha recibido una oferta su artista.

La empresa compartió la información en respuesta a un informe publicado por Sports Chosun el 12 de enero. El medio había asegurado que el actor de 29 años ya tenía en sus manos el protagónico, pero la agencia aclaró el estado de la propuesta.

En cuanto a Park Eun Bin, la estrella de “Extraordinary attorney Woo” es solicitada para el estelar femenino desde diciembre. A mediados de ese mes, se supo que estaba revisando aceptar el proyecto.

Woo Young Woo, serie coreana cuenta con la interpretación de Park Eun Bin en el papel principal. Foto: Netflix

¿De qué tratará “Diva of the deserted island”?

Los adelantos de “Diva of the deserted island” indican que esta será una comedia romántica sobre una chica que quedó varada en una isla desierta. La historia seguirá sus aventuras cuando se reinserte a la sociedad 15 años después de haberse perdido.

Oh Choong Hwan y Park Hye Ryun se desempeñarán como director y guionista del k-drama, respectivamente. Ambos creadores anteriormente trabajaron juntos en las populares series coreanas “While you were sleeping” y “Start-up”.

¿Cuáles serían los roles de Park Eun Bin y Chae Jong Hyeop?

De aceptar el protagónico de “Diva of the deserted island”, Park Eun Bin se pondrá en la piel de Mok Ha, una chica que soñaba con ser cantante hasta que se extravió en una isla.

Por su parte, Chae Jong Hyeop, el recordado ‘chico papa’ de “Nevertheless” sería Bo Geol, un joven de personalidad afectuosa que tendrá una profunda conexión con Mok Ha.