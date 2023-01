“Alquimia de almas”: Lee Jae Wook elige a su ‘mejor pareja’ en el drama y explica por qué

La serie coreana “Alquimia de almas” dejó al público feliz con el destino de Jang Uk y Nak Su. Lee Jae Wook, el protagonista del k-drama, compartió escena con dos actrices que interpretaron al mismo personaje en esencia: Jung So Min y Go Yoon Jung. Aunque la comparación de su química con ambas es inevitable, el actor dio una ingeniosa respuesta al ser consultado por la persona con quien quisiera ganar el premio de la mejor pareja de “Alchemy of souls”.

Jae Wook, que dio vida a Jang Uk, participó en una entrevista por el final de la serie y agradeció la oportunidad de trabajar con dos actrices talentosas.

“Para empezar, So Min tiene mucha experiencia, por lo que era evidente que lideraba en el set”, comentó Jae Wook sobre la trayectoria de la estrella de “Playful kiss”. Por otro lado, describió la fortaleza de Yoon Jung.

Primera temporada del k-drama "Alquimia de almas" fue protagonizada por Jung So Min y Lee Jae Wook. Foto: tvN

“Ella es una persona increíblemente animada. Su energía positiva es de otro mundo. No es fácil grabar sin perder la sonrisa, pero ver a Yoon Jung me hizo pensar que todo el ambiente del set puede cambiar solo por una persona”, señaló el actor.

"Alquimia de almas 2" llega a su final. Foto: Instagram

¿Con quién quisiera ganar Lee Jae Wook como mejor pareja?

Lee Jae Wook expresó: “Solo tengo una persona en mente: el príncipe y yo”. El intérprete de Jang Uk escogió al actor Shin Seung Ho por la cantidad de bloopers que tuvieron juntos y por la química divertida que descubrieron al improvisar mientras grababan.

“Nuestras escenas son juegos de palabras”, explicó. “Al improvisar tienes que tener habilidad para combinar tu personaje y la situación sin desviarte de la historia, Seung Ho es realmente bueno en ello”, detalló.