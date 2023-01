Seo Ye Ji iba a ser Won Mi Ho en “Island”: ¿qué escándalo la llevó a abandonar el drama?

Antes de que Lee Da He tomara el rol de Won Mi Ho en “Island”, el protagónico femenino de este popular k-drama de fantasía lo tenía Seo Ye Ji. No obstante, la actriz original de la serie coreana tuvo que abandonar el proyecto debido al escándalo que suscitó en Corea revelaciones y dichos de su vida. Los mismos salieron a la luz en pleno pico de popularidad que la famosa disfrutaba debido a “Está bien no estar bien”, hit surcoreano del 2020. ¿Qué pasó con ella?

El cast de Seo Ye Ji en “Island”

Seo Ye Ji brilló en el estelar de “It’s okay not to be okay” de junio a agosto del 2020 junto con Kim Soo Hyun. Dos meses después del final de este k-drama, se reveló que la actriz evaluaba aceptar el protagónico de “Island”.

La posibilidad de verla interpretando a Won Mi Ho sumó expectativas a las que el proyecto ya había generado al ser una adaptación del popular webtoon homónimo de Yoon In Wan,

Más adelante, el interés creció cuando se reveló que Kim Nam Gil y el aclamado actor Cha Eun Woo, idol de ASTRO, también revisaban sumarse al elenco.

Seo Ye Ji y el personaje de Won Mi Ho. Foto: kpopmap

Escándalo de manipulación de Seo Ye Ji

Sin embargo, Seo Ye Ji pasó a estar en el ojo de la tormenta en cuestión de meses debido a múltiples acusaciones.

Todo partió del rumor de citas de Kim Jung Hyun y Seo Ji Hye, publicado por Dispatch el 8 de abril del 2021.

En su artículo, Dispatch afirmó que la pareja de “Crash landing on you” llevaba saliendo varios meses. La empresa de la actriz lo negó y alegó que ella solo asesoraba a Kim, ya que él quería dejar el sello O& Entertainment al término de su contrato.

Se supo también que Jung Hyun, quien saboreaba el éxito de “Mr. Queen”, consideraba pasarse a la agencia de Ji Hye, pero O& quería aplazar el convenio hasta cubrir los 11 meses que el actor había estado inactivo (desde agosto del 2018 hasta julio del 2019).

Sobre el hiatus del famoso, en aquel entonces él filmaba el romance “Time” junto con Seohyun de SNSD, pero dejó el rodaje en el capítulo 12 de 16 por su salud mental. Su frágil condición, se alegó, había sido la razón de la cuestionable conducta que tuvo, en especial, con su coestrella.

Tras la respuesta de la agencia de Ji Hye, Dispatch aseguró en un nuevo artículo que en ese entonces Seo Ye Ji era novia de Kim y que la manipulación que ella ejercía sobre el famoso fue el verdadero causante de su salida de “Time”.

En el reporte, el medio incluyó capturas de conversaciones entre la pareja, en las que Ye Ji le exigía a Kim Jung Hyun que evitara el contacto con las mujeres del elenco y del staff.

A causa de ella, además, supuestamente él logró cambiar 13 escenas del guion original para no tener cercanía con Seohyun.

Seo Ye Ji se defendió asegurando que los chats estaban fuera de contexto y que su expareja también le hacía exigencias similares. Kim publicó poco después una carta pidiendo disculpas al equipo de “Time”, incluyendo a Seohyun, mas no mencionó a su exnovia.

Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun se conocieron en 2018, año en que filmaron la película "Stay with me". Foto: Naver

Más acusaciones contra Seo Ye Ji

Al caso de manipulación a Kim Jung Hyun, sucedieron más imputaciones contra Seo Ye Ji. A grandes rasgos, entre estas figuraron:

Mentir sobre sus estudios universitarios en España y la vez que supuestamente un director la obligó a inhalar gas en el rodaje de una película.

Abuso de poder contra su staff. Sobre este punto, vale mencionar que supuestos exmiembros de su personal la denunciaron en línea y se decía que su verdadera personalidad era la del rol que interpretó en “Está bien no estar bien”; no obstante, también hubo gente que la defendió y afirmó que Seo era cálida y humilde

Manipulación a otras exparejas, entre ellos, Yunho de TVXQ

Bullying (ella había sido acusada en febrero del 2021 de haber cometido violencia escolar, pero no hubo mayor repercusión hasta que estalló el caso de manipulación).

Seo Ye Ji se mantuvo alejada de los reflectores por un tiempo tras la controversia con Kim Jung Hyun. Foto: tvN

Seo Ye Ji rechaza el protagónico de “Island”

Cinco días después del primer artículo de Dispatch, el 13 de abril, medios como OSEN anunciaron que Seo Ye Ji había abandonado el protagónico de “Island”.

El personaje Won Mi Ho había sido plasmado del webtoon al guion del k-drama teniéndola en cuenta a ella como intérprete, por lo que el equipo iba a reajustar la historia de forma significativa y el inicio del rodaje sería pospuesto, señaló OSEN.

"Island", serie que iba a protagonizar Seo Ye Ji, actualmente tiene a Lee Da Hee en el reparto estelar junto con Cha Eun Woo y Kim Nam Gil. Foto: composición LR/Naver/tvN

En el contexto de su escándalo, la famosa coreana, hoy de 32 años, también canceló su intervención en las actividades de la película “Recalled”, perdió varios contratos y se alejó de los focos hasta que retornó con el estreno de “Eve”, en junio del 2022.

Un mes después, Lee Da Hee recibió la oferta del rol. La participación de la MC de “Cielo para dos”, así como la de Kim Nam Gil, Cha Eun Woo y Sung Joon, fue oficializada en septiembre del 2021.