Fue escrita por la creadora de “Goblin” y ahora es el k-drama que triunfa en Netflix. “La gloria” ha llamado la atención del público por la historia de Moon Dong Eun (interpretada por Song Hye Kyo), una mujer que fue víctima de bullying. Al llegar a la adultez, ejecuta un plan para regresar a la vida de sus acosadores a cobrar venganza. Además de la protagonista de “Descendientes del sol”, la serie presenta a Jeong Seong II, Lee Do Hyun y Lim Ji Yeon como actores principales de “The glory”.

A continuación, podrás ver una guía de personajes y al elenco que trabaja en la primera parte de “La gloria”.

Moon Dong Eun (Song Hye Kyo y Jung Ji So)

La protagonista de la historia es una joven estudiante que sufrió violencia escolar a manos de Yeon Jin. Tiene quemaduras en sus extremidades como cicatrices de la agresión de su compañera. Cuando crece, se convierte en maestra de escuela para regresar a la vida de su acosadora.

La versión adolescente es interpretada por Jung Ji So (24), que también ha participado en k-dramas como “Imitation” , “Doom at your service” y “W: dos mundos”.

"La gloria": actrices del personaje Moon Dong Eun. Foto: Netflix

La versión adulta de Moon Dong Eun es Song Hye Kyo, actriz conocida por su trabajo en “Otoño en mi corazón”, “Worlds within”, “Descendientes del sol”, “Encounter”.

Park Yeon Jin (Shin Ye Eun y Lim Ji Yeon)

Yeon Jin es la líder de un grupo de estudiantes populares que disfruta humillar a la víctima de turno. Antes de Dong Eun, agredía a So Hee con el mismo método. Su familia tiene conexiones importantes y poder económico. De adulta, trabaja como meteoróloga en televisión y se casó con el CEO de una empresa constructora. Tiene una hija pequeña.

La versión adolescente es interpretada por Shin Ji Eun (25), que ha actuado antes en “Yumi’s cells 2”, “He’s Psychometric”.

Lim Ji Yeon (33) es la versión adulta del personaje. Trabajó en “La casa de papel: Corea”, “House of lies” y la película “Obsessed” (2014).

"La gloria": actrices del personaje Park Yeon Jin. Foto: Netflix

Jeon Jae Jun

De adulto, se convierte en dueño de una boutique. Jeon Jae Jun tiene daltonismo, un dato importante en la trama.

Song Byung Geum es su versión juvenil. De adulto, el personaje recae en Park Sung Hoon , quien ha trabajado en “Jealousy incarnate”, “Rich man”, “Psychopath diary”.

"La gloria": actores del personaje Jeon Jae Jun. Foto: Netflix

Lee Sa Ra

Hija de un líder religioso. Cuando crece se convierte en artista plástica, pero en secreto es adicta a las drogas. Es interpretada por Bae Gang Hee, de adolescente, y por Kim Hyeora, de adulta.

"La gloria". Foto: Netflix

Choi Hye Jeong

Es la más ‘débil’ del grupo de Yeon Jin. Trabaja como aeromoza y presume una vida de lujo en sus redes sociales. Song Ji Woo actúa como su versión escolar y Cha Joo Young toma la posta en la versión adulta del personaje.

"La gloria". Foto: Netflix

Son Myeong-o

Llevaba un tatuaje en el cuello. Al crecer, este personaje siguió trabajando para Jae Jun y se hacía cargo de sus mandados.

Seo Woo Hyok es la versión adolescente; mientras Kim Gun Woo es la versión adulta.

"La gloria". Foto: Netflix

Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun)

Un médico que conoce a Dong Eun y le enseña a jugar Go. Yeo Jeong se enamora de la joven y se preocupa por ella al descubrir su historia. El actor de este personaje es Lee Do Hyun, conocido por “Youth of may”, “Sweet home” y “18 again”.

Lee Do Hyun en "La gloria". Foto: Netflix

Ha Do Yeong

Esposo de Yeon Jin. Ha Do Yeong nunca se ha preocupado por alguien que no sea de su nivel social. Es un jugador entusiasta de Go.

El personaje es interpretado por Jung Sung II, que apareció previamente en “Our blues”, “Bad and crazy”, “Stranger 2”.

"La gloria". Foto: Netflix

Kang Hyeon Nam (Yum Hye Ran)

Es empleada del director de la escuela a la que Dong Eun quiere ingresar. Kang la descubre buscando información, pero accede a ayudarla a cumplir sus propósitos de venganza. Yum Hye Ran (”The uncanny counter”) es la actriz que toma este personaje.