Luego de dos partes, ”Alchemy of souls” llega a su fin. El kdrama inició en junio del 2022 con Lee Jae Wook y Jung So Min en los roles principales. Para la segunda entrega denominada “Alchemy of souls: light and shadow”, la actriz Go Yoon Jung tomó la batuta y se convirtió en la protagonista de la serie. Al abordar el intercambio de almas, la última parte de la historia debía definir la identidad de Nak Su y la decisión de jang Uk respecto a ello.

[SPOILERS]

¿Cómo terminó “Alquimia de almas 2”?

Jang Uk ya sabe que su amada eterna reside en el cuerpo de Bu Yeon y está dispuesto a salvarla y quedarse a su lado. La pareja comparte una romántica cita frente al árbol como si intuyera que es la última vez que podrían estar juntos.

"Alquimia de almas 2". Foto: tvN

El maestro Lee casa a Jang Uk y a Yeong. Se revela también que Nak Su en realidad se llama Cho Yeong, ese es el nombre que le dieron sus padres. Casualmente, los protagonistas parecen estar destinados a permanecer juntos, pues sus nombres significan “luz” y “sombra”.

Por otro lado, Park Jin, Kim Yeon y Lady Jin estuvieron a punto de perecer; sin embargo, Buyeon salvó a los tres mencionados con ayuda del maestro Lee.

"Alquimia de almas 2". Foto: tvN

En la lucha de Cheonbugwan, Buyeon entra al lugar junto con Yul, mientras Danggu pelea contra los magos y Choyeon destruye la pieza de barro. Jang Uk vence al temido pájaro de fuego con ayuda de Buyeon y sus poderes divinos.

La poderosa maga despierta a Yeong y la envía al lado de Jang Uk. Ellos vivirán juntos en Danghyanggok como cazadores de monstruos. En este punto, Yeong (que todavía asume la identidad de Buyeon) es la única transmutadora de almas viviente. El cuerpo físico le pertenece totalmente a ella luego de que Jin Seol Ran se lo diera.

"Alquimia de almas 2". Foto: tvN

Hay final feliz para Jang Uk y Yeong después de la tragedia que tuvieron que vivir. “Él es una luz brillante que protege el mundo y ella es una sombra que lo protege al abrazar la oscuridad que lo rodea”, es una de las citas que describe el destino de los protagonistas de “Alquimia de almas”.