“La gloria” en Netflix: dramática escena estaría basada en un caso real de bullying escolar

Al ver la fuerte historia de bullying que narra la nueva serie coreana de Netflix “La gloria”, muchos se preguntaron ¿será posible que ese grado de violencia realmente se produzca en adolescentes? Lamentablemente, una de las escenas más crudas del k-drama protagonizado por Song Hye Kyo sí habría ocurrido en la vida real. Netizens coreanos revivieron una denuncia hecha en 2006 que fue registrada por la prensa de este país de ese entonces.

[SPOILERS]

“The glory”, drama escrito por Kim Eun Sook, parte de lo ocurrido con Moon Dong Eun cuando estudiaba en la preparatoria. El personaje es violentado por Park Yeon Jin, que ejercía buylling sin temor a represalias por el poder económico de su familia.

"La gloria": Song Hye Kyo y Jung Ji So interpretan a Moon Dong Eun en su versión adulta y adolescente, respectivamente. Foto: composición LR/Netflix

En específico, la serie muestra en su primer episodio que Park le provocó quemaduras a Dong Eun usando un rizador caliente de cabello. La joven quedó con cicatrices en los dos brazos, huellas que le recuerdan a su pasado cuando ella crece.

En “The glory”, Dong Eun abandona su sueño de ser arquitecta para dedicar toda su vida a planificar la venganza perfecta contra sus abusadores.

Los netizens compararon este punto de la trama con un caso que habría ocurrido en una secundaria femenina de Cheonju. Un artículo del medio BBS News (2006) fue recuperado por Wikitree en enero de este año.

Según se indica en el reporte, la estudiante K habría usado una plancha de cabello para herir los brazos de J. El informe, además, incluye otras formas de agresión como golpes con un bate de baseball, con los pies y puños. Tras denunciarse el caso, se confirmó que K era perpetradora y recibió una orden de arresto de la corte distrital de Cheongju.

“Es más aterrador que esto haya ocurrido de verdad”, expresaron usuarios citados por Wikitree.

El bullying no es un tópico inusual para los k-dramas. Otras series que expusieron esta problemática social son “Who are you: School 2015″, “School 2013″, “The Penthouse” y “The Heirs”.