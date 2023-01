Nueva serie de Song Hye Kyo en Netflix te hará llorar de indignación: bullying y venganza

Menos de 5 minutos después de iniciado su primer capítulo, “La gloria” lanza una advertencia de contenido a los usuarios en Netflix: en este k-drama, solo apto para mayores de 16 años, la violencia será uno de sus elementos recurrentes. Lo que no se previene es que las imágenes que seguirán a continuación graficarán las secuelas del desgarrador abuso escolar vivido por una adolescente humilde y estrujarán de rabia e impotencia el corazón de los espectadores.

Song Hye Kyo es Moon Dong Eun en "La gloria", la nueva serie coreana original de Netflix. Foto: composición LR/Netflix

“La gloria”, una historia de bullying y venganza

El rubro de los k-dramas ha sido más abierto en los últimos años a apostar por el bullying como temática, pero “The glory” podría ser uno de los relatos más crudos sobre este tipo de violencia que se ha convertido en un problema de salud pública en Corea del Sur.

Protagonizada por Song Hye Kyo en la versión adulta de la víctima, en compañía de Lee Do Hyun, “La gloria” narra en dos líneas temporales la historia de Moon Dong Eun.

En el pasado de la trama, ella era solo una adolescente humilde que soñaba con ser arquitecta hasta que su cuerpo y alma quedaron destruidos en manos de unos desalmados bullies de elevado estatus social y sus secuaces; en el presente, han pasado 18 años y ahora ella es una adulta cuyo único propósito de vida es completar el plan de venganza que trazó desde que abandonó la escuela.

Con el objetivo de lograr su revancha, Moon Dong Eun se convierte en maestra de la hija de Park Yeon Jin, su principal victimaria, en el mismo colegio que fue escenario de su desgracia. Desde esa trinchera, comenzará a acorralar uno a uno a los agresores y no parará hasta que sufran en carne propia el infierno que ella vivió.

Advertencia sobre el contenido de “La gloria”

Si eres sensible a las imágenes fuertes, debes considerar que la violencia psicológica y física en “La gloria” es bastante gráfica y que no solo se da con respecto a compañeros en el ámbito de la escuela: también verás a la protagonista, interpretada en su versión adolescente por Jung Ji So, siendo maltratada por su profesor y habrá escenas de abuso doméstico.

Además, el nuevo drama coreano original de Netflix incluye escenas sexuales explícitas y contenido relacionado con el suicidio.

Jung Ji So interpreta a Moon Dong Eun adolescente en "La gloria". Foto: Netflix

Las mentes detrás de “La gloria”

Dirigida por Ahn Gil Ho “Happiness”, “Record of youth” y “Memories of the Alhambra”, “La gloria” fue escrita por la pluma de Kim Eun Sook, guionista que ha trabajado con Song Hye Kyo en “Descendientes del sol”. Otras series en el portafolio de esta aclamada escritora son “Goblin”, “Mr. Sunshine” y “El rey: El eterno monarca”, títulos que destacan en las preferencias de los fans de k-dramas.