La noticia del romance de Lee Jong Suk y IU marcó el inicio del 2023 para los fans de los k-dramas y el k-pop. Ambos personajes confirmaron su relación tras un informe de Dispatch y su historia de amor ha dado que hablar. El actor de “W” y la protagonista de “Hotel del luna” fueron amigos cercanos por casi 10 años antes de probar algo más en su relación. En 2022, las cartas que hicieron oficial su romance muestran sus sentimientos como pareja enamorada.

“Incluso cuando trabajaba y hacía mi propia vida; ella extrañamente siempre estuvo en un espacio de mi corazón”, declaró Lee Jong Suk sobre IU.

Esta es la primera vez que el actor presenta a una pareja oficial a los medios en lo que va de su carrera artística; sin embargo, durante su trabajo en los k-dramas, desplegó una faceta romántica ante cámaras que lo convirtió en uno de los galanes más populares.

Lee Jong Suk y Lee Bo Young

La aclamada Lee Bo Young fue coestrella de Lee Jong Suk en el primer rol protagónico del actor. A pesar de la diferencia de edad, su historia en el drama “I can hear your voice” se hizo popular entre la audiencia coreana, por lo que la serie añadió dos capítulos adicionales al plan inicial.

Lee Jong Suk y Lee Bo Young. Foto: SBS

Lee Jong Suk y Jin Se Yeon

En su siguiente k-drama “Doctor stranger”, Lee Jong Suk se convirtió en un cirujano cardiotorácico y genio criado en Corea del Norte. Luego de escapar hacia el sur, encuentra a una doctora que luce idéntica a su primer amor, aunque esta persona asegura no reconocerlo.

La escena de beso de Lee Jong Suk y Jin Se Yeon fue muy comentada en la emisión de “Doctor stranger” del 2014.

Lee Jong Suk y Jin Se Yeon en "Doctor stranger". Foto: SBS

Lee Jong Suk y Park Shin Hye

Entre 2014 y 2015, Lee Jong Suk protagonizó “Pinocchio”, un drama sobre reporteros al lado de Park Shin Hye. La química de la dupla fue aplaudida por los fans, pues incluso ganaron el premio de mejor pareja de los SBS Drama Awards de ese año.

El 30 de junio del 2015, Dispatch publicó fotos de los dos actores en supuestas citas. Según el medio, el actor recogía a su coestrella en el auto y luego salían a pasear. Las agencias de Lee Jong Suk y Park Shin Hye negaron los rumores. Luego la actriz personalmente dijo en una conferencia de prensa que solo eran amigos cercanos.

Lee Jong Suk y Park Shin Hye tuvieron rumores de citas en 2015. Foto: Dispatch

Lee Jong Suk y Park Shin Hye tuvieron rumores de citas en 2015. Foto: Dispatch

Lee Jong Suk y Han Hyo Joo

“W: two worlds” fue un thriller de fantasía que emparejó a Lee Jong Suk con Han Hyo Joo en el 2016. Sus interacciones detrás de cámaras se viralizaron por las redes sociales y comenzaron a circular rumores de romance. No obstante, los actores que interpretaron a Kang Cheol y Oh Yeon Joo nunca conformaron una relación más allá de ser amigos.

Lee Jong Suk y Han Hyo Joo filmando "W"

Lee Jong Suk y Suzy

En el 2017, la historia de “While you were sleeping” reunió a Lee con Suzy, actriz conocida como ‘el primer amor de la nación’. El drama de fantasía se desarrolla en la esfera legal. Los protagonistas son una reportera, un fiscal novato y el oficial de Policía.

Lee Jong Suk y Suzy ganaron como mejor pareja en los SBS Drama Awards de ese año.

Lee Jong Suk y Suzy en "While you were sleeping". Foto: SBS

Lee Jong Suk y Kwon Nara

Ellos no actuaron juntos, pero fueron vinculados por los medios coreanos en el 2019. El argumento de la prensa fue que Kwon se trasladó la agencia A-MAN Project, misma empresa de Lee Jong Suk en ese entonces y, además, en el que se decía que trabajaba un allegado del actor.

La empresa salió al frente a desmentir que hubiese un interés particular en el traslado de la actriz. “Estos rumores de citas entre Lee Jong Suk y Kwon Nara no tienen fundamento”, enfatizó A-MAN.