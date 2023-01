¿Cuál será el final de la historia de Jang Uk y Nak Su? Público de “Alquimia de almas 2” espera que la pareja encuentre un destino agradable tras las amargas experiencias que vivieron en el pasado. No falta mucho para el estreno de los últimos capítulos de “Alchemy of souls: light and shadow”, segunda parte de la serie coreana que reunió a Lee Jae Wook y la actriz Go Youn Jung y cuya primera entrega está alojada por completo en Netflix.

Contando la primera parte de “Alquimia de almas”, la serie se extiende en total por 30 capítulos. Y 10 de ellos pertenecen a la segunda entrega que comenzó a emitirse el 18 de diciembre del 2022.

¿Cuándo sale el final de “Alchemy of souls”?

El último fin de semana, tvN estrenó los episodios 7 y 8 de la serie de fantasía escrita por las hermanas Hong. Un esqueleto misterioso y la piedra azul serán claves en el destino de los protagonistas. Ahora, solo quedan dos capítulos en los que se verá la batalla final de Daeho.

El lanzamiento de los episodios 9 y 10 de “Alchemy of souls” en Corea del Sur será el sábado 7 y domingo 8 de enero, respectivamente.

"Alquimia de almas 2": Lee Jae Wook interpreta a Jang Uk. Foto: tvN

¿Dónde ver el final de “Alquimia de almas 2”?

La transmisión del capítulo final el directo será solo por tvN, canal de cable en Corea. Luego de unas horas, dicho episodio será publicado en Netflix para países selectos de Asia.

En Latinoamérica, todavía habrá que esperar varias semanas para que la segunda parte llegue al streaming. El lanzamiento de “Alchemy of souls: light and shadow” está agendado para el 21 de enero debido al trabajo de doblaje al español.