La pareja de Año Nuevo 2023 de Dispatch son los famosos actores IU y Lee Jong Suk. La confirmación de su romance emocionó a fans que sabían de su amistad de una década. Ambas estrellas se conocieron en el 2012 como presentadores de Inkigayo y, en ese entonces, nadie imaginaba que, 10 años después, se convertirían en novios. Según expuso la agencia del protagonista de “El amor es un capítulo aparte”, la relación de ambos es bastante seria y se formalizó hace unos cuatro meses.

IU (o Lee Ji Eun) es una cantante, compositora y actriz surcoreana de 27 años. En el plano musical, es una de las solistas más exitosas de la industria. Cada lanzamiento suyo ingresa a los primeros lugares de lo más escuchado en Corea del Sur. Asimismo, su desempeño histriónico la llevó a pisar el Festival de Cannes en el 2022 como protagonista de la película “Broker”.

Por otro lado, Lee Jong Suk, de 33 años, ha sido protagonista de varios k-dramas populares dentro y fuera de su país. Algunos títulos destacados son “I can hear your voice”, “Pinocchio” con Park Shin Hye, “While you were sleeping” y “W”.

El discurso de Lee Jong Suk

En el 2022, Lee Jong Suk volvió a la televisión tras casi dos años de hiatus debido a su servicio militar. “Big mouth” fue el proyecto con el que regresó y que le valió el premio daesang como mejor actor en los MBC Drama Awards 2022.

Lee Jong Suk en "Big mouth". Foto: MBC

La ceremonia se realizó el 30 de diciembre, un día antes de que Dispatch revelara que Lee Jong Suk estaba saliendo con IU como pareja.

Las palabras del actor en dicha ceremonia ya habían causado revuelo entre el público, al ser una expresa declaración de amor frente a cámaras. Aunque no mencionó el nombre de la persona, se deducía que Lee Jong Suk tenía un profundo agradecimiento hacia la afortunada.

“Después de completar mi servicio militar, me acecharon muchas preocupaciones, miedos y dificultades. En ese tiempo, hubo alguien que me ayudó a encontrar una dirección como ser humano y tener pensamientos optimistas. Hay algo que quiero decirle a esta persona usando esta oportunidad”, se sinceró.

Tras unos segundos de pausa, Lee continuó. “Quiero agradecerle por ser tan admirable y que me gusta mucho desde hace bastante tiempo. Lo respeto y admiro grandemente”.

El actor agregó que ver a esta persona lo llevaba a reflexionar sobre su vida y le inspiraba a ser una mejor persona. “Pasé mucho tiempo pensando en mi pasado. Voy a trabajar más duro en el futuro para ser alguien mejor”, concluyó.

IU en la boda del hermano de Lee Jong Suk. Foto: Naver News

Lee Jong Suk y IU pasaron de ser copresentadores en Inkigayo cuando tenían 17 y 23 años a convertirse en amigos cercanos. El actor fue visto como invitado al concierto de Lee Ji Eun en 2017 y 2019; sin embargo, sus sentimientos tomaron otro rumbo en 2022. Desde agosto, los dos decidieron darse una oportunidad como pareja.

La intérprete de “Strawberry Moon” cantó para la boda del hermano menor de Lee Jong Suk, lo que daría señal de su acercamiento a la familia de su novio actual.