“Alice in Borderland 2″: 3 diferencias claves entre el final de la serie y el manga

“Alice in Borderland” plasmó al live action el sangriento mundo escrito e ilustrado por Haro Aso en su manga homónimo. Sin embargo, como sucede con muchas adaptaciones, la serie japonesa dirigida por Sato Shinsuke para Netflix se tomó más de una libertad en comparación a la obra original desde el primer capítulo hasta el final de su segunda temporada. Algunas con poca repercusión en la trama, otras que te dejarán pensando, aquí recogemos tres diferencias que hay entre el cierre del dorama y la historieta “Imawa no kuni no Arisu”.

La Reina de Corazones droga a Arisu en el manga

Mientras que en la serie de Netflix Arisu y Usagi (Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya) rechazan el té ofrecido por la Reina de Corazones en el descanso de su segundo round, el joven acepta la bebida en el manga. Lo que no sabía es que Mira había disuelto en esta un potente alucinógeno que suprimía los instintos de supervivencia, entorpecía el juicio, distorsionaba los sentidos, aumentaba la sugestión, etc.

Valiéndose de sus conocimientos como neurocientífica psiquiatra y el estrés latente en Arisu por la pérdida de sus amigos, ella comenzará a manipular la mente del joven hasta dejarlo acorralado y a punto de rendirse.

¿Quién apareció tras la muerte de Mira en el manga?

Arisu sale de su trance y vence a la Reina de Corazones con la ayuda de Usagi. Tras esa muerte, fuegos artificiales estallan en el cielo y los sobrevivientes deben decidir entre ser ciudadanos permanentes de Borderland o rechazar la oferta sin conocer el devenir.

En la serie, ellos culminan su estadía en Borderland cuando acuerdan salir del juego. Luego, hay una escena entre Arisu, Chouta y Karube, y la historia regresa al punto de partida para mostrar la caída del meteorito en Shibuya.

En contraparte, en el manga aparece un ente en la mesa frente a la pareja después de que rechazan la residencia. En la tabla también se vislumbra la carta del Joker. Luego de dicho encuentro, el joven pierde la consciencia y aparece en medio del desastre provocado por el asteroide.

Ente aparece frente a Usagi y Arisu tras la muerte de la Reina de Corazones en el manga. Foto: captura

Momento final de la serie y del manga de “Alice in Borderland”

Tras el torpe encuentro entre los protagonistas, quienes no se reconocen, el dorama original de Netflix culmina con la comentada escena del Joker. La misma dejó en el aire dudas sobre una posible continuidad y la teoría de que los sobrevivientes no escaparon al mundo real, sino que entraron a una nueva etapa de la supervivencia.

Los protagonistas también se encuentran en el hospital y establecen un vínculo, aunque no se recuerdan en el manga. Sin embargo, ahí no culmina la trama, pues hay un salto de dos años tras la caída del meteoro en el último capítulo de la historieta.

Distintos personajes, que son entrevistados por una reportera en conmemoración al segundo aniversario del desastre, revelan sus respectivas razones de vivir. Arisu también es abordado, pero no se muestra su respuesta.

La historia cierra con una llamada telefónica entre Arisu y Usagi. En esta, él le cuenta que sus estudios van bien y que evalúa entrar a Psicología Clínica. Ella le invita a escalar las montañas el fin de semana, pero a él no le parece buena idea por el nivel de dificultad.

"Alice in Borderland" es una de las series asiáticas más exitosas de Netflix. Fans esperan que el streaming continúe la historia de Arisu. Foto: composición LR/Netflix

Cabe mencionar que en el manga Arisu recién terminaba el instituto y no era un gamer obsesivo. Por el contrario, en el live action había abandonado la universidad y era maníaco de los videojuegos de alto contenido violento.