El éxito rotundo sonríe a “Alice in Borderland 2”. El 24 de diciembre, dos días después de su estreno mundial, la segunda temporada del thriller japonés se consagró como la serie de Netflix más vista en Perú al superar a “Merlina”. La oscura comedia estadounidense dirigida por Tim Burton no pudo con el regreso más esperado por los fanáticos peruanos de los survivals y retuvo el puesto 2 del top 10. A esta posición había descendido el 23 de diciembre tras ser relegada del primer lugar por “Emily in Paris 3″, según datos de Fixpatrol.

Mientras tanto, la nueva entrega del show de Estados Unidos protagonizado por Lily Collins cayó dos lugares en la víspera de Navidad. Otras series en el ranking son la colombiana “Hasta que la plata nos separe” y “Boys over flowers”, icónico drama de Corea del Sur.

"Alice in Borderland 2" es la serie de Netflix más vista en Perú. Foto: composición LR/Netflix

¿De qué trata la segunda temporada de “Alice in Borderland”?

“Alice in Borderland” ha regresado con una segunda temporada cargada de nuevos juegos mortales que Arisu, Usagi y compañía deberán superar para reunir cartas de la baraja inglesa que podrían ser sus pases de escapatoria al mundo real.

Más sanguinarios que antes, los retos en la continuación ponen de cara a los participantes con los ciudadanos de Borderland, una versión en ruinas de Tokio. Entre estos se mezclan los reyes de los naipes.

¿Cuántos capítulos tienes “Alice in Borderland 2”?

Al igual que en la primera temporada, “Alice in Borderland 2″ es protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya y cuenta con ocho episodios. Esta serie japonesa original de Netflix es dirigida por Sato Shinsuke y está basada en el manga homónimo de Haro Aso.