Son Ye Jin revela foto de su bebé con Hyun Bin y dedica dulce mensaje a fans por Navidad

¡La primera foto oficial del bebé de Hyun Bin y Son Ye Jin! Horas antes de que la Navidad llegue a Corea del Sur, la famosa actriz regresó a Instagram, semanas después de dar a luz, y sorprendió a sus seguidores con una instantánea de su primogénito. Junto a la imagen, la estrella de “Crash landing on you” incluyó un cálido saludo por las fiestas de fin de año. En su mensaje, no faltó una mención especial para sus fieles seguidores.

En marzo del 2022, la historia de amor de estas celebridades pasó de la ficción de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” a la vida real. Su matrimonio, considerado la ‘boda del siglo’ en Corea del Sur, paralizó al k-biz y a los fanáticos en todo el mundo.

Ocho meses después, la pareja BinJin recibió a su primer hijo. El pequeño, quien recibió el apodo de ‘Alkong’ en el periodo de gestación, nació en perfectas condiciones de salud en noviembre.

Protagonistas de "Crash landing on you" se casaron en marzo del 2022. Foto: Naver

El mensaje de Son Ye Jin tras dar a luz y la foto de su bebé

En su regreso a Instagram desde octubre, la famosa coreana de 40 años posteó una foto de los pies de su bebé. Debido a que los pies de ‘Alkong’ son más grandes en comparación con los de otros recién nacidos, los fanáticos postulan en redes que el bebé será alto como Hyun Bin y Son Ye Jin.

Junto a la primera imagen de su primogénito, la actriz de “39″ incluyó un extenso saludo por Navidad y fin de año.

Primera foto del bebé de Hyun Bin y Son Ye Jin. Foto: captura Instagram

En su misiva, Son Ye Jin revela haberse preocupado por la idea de que su bebé naciera antes de lo esperado. También agradeció al personal médico involucrado en su exitoso parto natural. “Trajeron a Alkongi a mis brazos cálido y tranquilo”, mencionó.

“Siento que finalmente me estoy convirtiendo en una adulta después de dar a luz a un niño. Frente a una vida preciosa y pequeña, llegué a saber que todos somos hijos e hijas de alguien, y que todos los bebés en este mundo son ligeros en su existencia”, reflexionó.

La también modelo continuó hablando sobre su bebé. Según cuenta, cuando conoció al pequeño Alkong, a quien ama más que a sí misma, se sintió al mismo tiempo impotente y lo suficientemente fuerte para hacer cualquier cosa.

Protagonistas de "Crash landing on you" se casaron en marzo del 2022. Foto: Naver

La gratitud hacia sus allegados y fanáticos no faltó en el mensaje. “Pude conocer a mi bebé de manera segura gracias a las oraciones de las personas que me rodeaban y de los fanáticos… Muchas gracias a todos”.

“La Navidad en 2022 es aún más especial para ti. Espero que te vaya bien y que hayas trabajado duro. Estaré saludable y me irá bien. Espero que todos estén felices también”, concluyó la también estrella de “Something in the rain”.