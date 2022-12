“Reborn rich” final en ESTRENO: ¿cuándo y dónde ver el episodio 16 del drama de Song Joong Ki?

El plot twist revelado en el capítulo 15 del k-drama “Reborn rich” advierte a los espectadores que cualquier cosa puede pasar en el cierre de temporada. Este fin de semana, el público tendrá las respuestas a los enigmas planteados en esta serie coreana que rompió récords de la mano de su atrapante historia de intriga y ficción. Song Joong Ki (”Vincenzo”), Shin Hyun Bin y Lee Sung Min le dicen adiós a sus personajes tras cinco exitosas semanas de emisión por la televisión coreana y stream. ¿Cuándo y dónde ver el capítulo 16 de “Renacido rico”?

Ep. 16 (final) de “Reborn rich”: fecha de estreno

También conocido como “The youngest son of a chaebol familiy”, la serie fue encabezada por Jung Dae Yoon en su regreso como director tras cinco años de “I’m not a robot”. Su guion fue adaptado del webtoon “Chaeboljib maknaeadeul” de San Kyeong por Kim Tae Hee, escritora con quien Song Joong Ki trabajó 12 años atrás en “Sungkyunkwan scandal”, el drama que lo catapultó a la fama.

“Reborn rich” vio la luz el 18 de noviembre del 2022. A diferencia de otros proyectos de la misma duración, estrenó tres capítulos por semana, salvo en dos oportunidades. Su episodio 16, final de temporada, será lanzado este domingo 25 de diciembre.

¿A qué hora sale el capítulo 16 de “Reborn rich”?

Los capítulos de “Reborn rich” fueron liberados en la televisión coreana cada viernes, sábado y domingo por el canal de pago jTBC, a partir de las 10.30 p. m. (KST). Poco después del estreno en Corea, los nuevos episodios eran cargados a la plataforma de streaming internacional autorizada.

A continuación, el horario de estreno en la TV de Corea ajustado al reloj en cada país.

Capítulo 16 de “Reborn rich” estreno para Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 a. m.

Capítulo 16 de “Reborn rich” estreno para México (CDMX), El Salvador, Guatemala y Honduras: 7.30 a. m.

Capítulo 16 de “Reborn rich” estreno para Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay: 9.30 a. m.

Capítulo 16 de “Reborn rich” estreno para Chile, Argentina y Brasil: 10.30 a. m.

Capítulo 16 de “Reborn rich” estreno para España: 2.30 p. m.

¿Dónde ver online el capítulo 16 de “Reborn rich”?

“Reborn rich” se encuentra disponible para Latinoamérica y otras regiones en Viki Rakuten. El visionado en esta plataforma de stream es gratis para todos los usuarios hasta el capítulo 2. Del episodio 3 en adelante debes contar con Viki Pass Estándar, suscripción cuyo monto mensual es de 4,99 dólares (18.98 soles peruanos).

¿”Reborn rich” está disponible en Netflix?

A diferencia de “Vincenzo”, este drama de Song Joong Ki aún no se encuentra disponible en Netflix. Sin embargo, el servicio hizo oficial la llegada de la serie a su catálogo. La fecha de estreno aún está por confirmar.

Ep. 15 de “Reborn rich” (preview)

¿De qué trata “Reborn rich”?

Hyun Woo es traicionado por los Jin. Después de haber sido el devoto secretario de esta familia que dirige el imperio chaebol Grupo Soonyang, ellos lo acusan de malversación de fondos. Más adelante muere misteriosamente, pero vuelve a la vida de forma milagrosa y despierta en el cuerpo del hombre más joven de los Jin, Do Joon. En ese nuevo cuerpo, Hyun Woo buscará vengarse de quienes lo traicionaron y traza un plan para derrocar al CEO de Soonyang, Jin Yang Chul.