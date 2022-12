En la memoria de los fans del kdrama “Alquimia de almas”, Nak Su tiene dos rostros. Jung So Min fue la actriz estelar en la primera temporada como la mujer ciega Mu Deok y, por cuestiones de la historia, en la segunda parte de “Alchemy of souls” la batuta del personaje pasó a Go Youn Jung. Sin embargo, ¿sabías que otra persona pudo haber sido protagonista de la serie antes que las dos intérpretes mencionadas? Justo antes de iniciar la filmación del k-drama en 2021, el cambio de actrices ocupó titulares en Corea.

Cuando “Alquimia de almas” estaba en fase de pre-producción con el nombre de “Return”, se había anunciado a la actriz novata Park Hye Eun como co-estrella de Lee Jae Wook . El casting del reparto se había realizado en abril del 2021 y en julio comenzaba el proceso de filmación.

Park Hye Eun (o Park Hae Eun) tenía 23 años y era rookie en la industria. En 2020 había debutado con un personaje secundario en la serie “Los archivos de la enfermera escolar”. “Alchemy of souls” se iba a convertir en su primer protagónico tras pasar con éxito la audición.

Sin embargo, la tarea de interpretar a la maga Nak Su era todo un desafío. La responsabilidad aumentaba al ser un proyecto elaborado por las famosas hermanas Hong, guionistas de culto entre los fans de miniseries coreanas.

Park Hye Eun era parte del elenco de "Alquimia de almas". Foto: Soompi

El 8 de julio del 2021, un artículo informó sobre la salida de Park Hye Eun de “Alchemy of souls” a pocos días de iniciarse la filmación. La actriz había asistido a la lectura de guion e incluso pasó pruebas de cámara. Los primeros reportes de prensa indicaron que su salida se debía a “habilidades insuficientes”. Ello sorprendió al público y criticaron que se usará ese calificativo.

Poco después, tvN dio la versión oficial de lo ocurrido. Según la empresa, el cambio fue de mutuo acuerdo tras conversar con Park y una de las causas habría sido la sensación de presión pública que sentía la actriz.

“A pesar de que es una novata, trabajamos duro juntos. Ella sintió mucha presión de interpretar el protagónico de un gran proyecto. Por ello, tras conversar con la actriz y con muchos intercambios de opiniones se decidió que dejaría su papel”, fue la nota formal de tvN a la prensa coreana.

Por su parte, Park Hye Eun fue a su cuenta personal de Instagram para compartir fotos y videos que mostraron su paso por el drama. La actriz escribió: “Hubo tantos arrepentimientos y sentimientos complicados, pero al final espero que Hwan Hon (”Alquimia de almas”) se produzca sin problemas. Incluso si las cosas se enredaron, lo pensaré como que fue con una buena intención. Gracias a todos los que se preocuparon”.

Post de Park Hae Eun sobre drama de tvN. Foto: Instagram

Ese mismo día, se supo que Jung So Min estaba en negociaciones para asumir el personaje que quedaba vacío en “Alchemy of souls”.

¿Qué pasó con Park Hye Eun?

El 15 de agosto del 2022, la actriz hizo una publicación que aludía a lo ocurrido con “Alquimia de almas”. Park recordó ser llamada “actriz con poco talento” en los titulares de su país, y compartió una captura de ese calificativo con un collage de los k-dramas en los que participó tras la controversia.

Park Hye Eun mostró titular negativo y respondió con los dramas que protagonizó después. Foto: Instagram

“Estás trabajando duro”, escribió Park Hae Eun en el post que luego borró.

La joven interpretó a Sun en el drama de acción “Adamas”, protagonizado por el actor Ji Sung. Su personaje de villana dejó una fuerte impresión en la audiencia que vio la serie.

Park Hye Eun como villana en el drama "Adamas" de Ji Sung. Foto: Naver

Como deseó el público en ese momento, su salida de “The alchemy of souls” no desanimó a la actriz. En marzo del 2022, Park fue confirmada en el reparto del drama “The borrowed body” de Kakao TV con el personaje de Kim Da Rim.