La parte 2 de “Alchemy of souls” comenzó su emisión este 10 de diciembre con la actriz Go Yoon Jung como la nueva protagonista en lugar de Jung So Min. La historia continúa tres años después del intenso desenlace de Jang Uk y Nak Su en la primera entrega. Mientras el público latino aguarda el estreno de “Alquimia de almas 2” en Netflix, esto es lo que debes saber de la transmisión de la serie en Corea del Sur.

En sus primeros dos capítulos, “Alquimia de almas 2” mostró el reencuentro de los protagonistas y explicó cómo el espíritu vital de Nak Su logró escapar del cuerpo de Mu Deok.

Tráiler del episodio 3 de “Alquimia de almas 2”

Horarios de “Alquimia de almas 2″ en Corea del Sur

“Alquimia de almas 2″ en tvN para Perú, Colombia, Ecuador y México: 7.10 a. m. de los sábados y domingos.

7.10 a. m. de los sábados y domingos. “Alquimia de almas 2″ en tvN para El Salvador, Guatemala, Honduras: 6.10 a. m. de sábados y domingos.

6.10 a. m. de sábados y domingos. “Alquimia de almas 2″ en tvN para Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 8.10 a. m. de sábados y domingos.

8.10 a. m. de sábados y domingos. “Alquimia de almas 2″ en Argentina, Brasil y Uruguay: 9.10 a. m. de sábados y domingos.

9.10 a. m. de sábados y domingos. “Alquimia de almas 2″ en España: 1.10 p. m. de sábados y domingo.

¿Dónde ver “Alquimia de almas 2” online?

Los capítulos de la serie se estrenan en el canal tvN de Corea cada sábado y domingo. Algunos fanáticos comparten la transmisión de esta señal por Twitch por el temor a cruzarse con spoilers por esperar a la publicación de la producción en la plataforma de streaming oficial.

Alquimia de Almas, parte 2. Foto: Netflix

“Alquimia de almas” en Netflix

La serie coreana creada por las hermanas Hong, famosas guionistas, está alojada en Netflix. Sin embargo, por ahora solo se pueden ver los 20 episodios de la primera entrega en la mayor parte de regiones.

La publicación de capítulos en simultáneo solo se da en algunos países de Asia, como Indonesia, Filipinas, Japón, Corea, etc.

Por otro lado, la segunda parte de “Alquimia de almas” llegará a Latinoamérica el 21 de enero del 2023.