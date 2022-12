“Alquimia de almas 2″ sin Jung So Min: dramas para ver online si extrañas a la querida actriz

Jung So Min no va más como Nak Su en la segunda temporada de “Alquimia de almas”. Aunque dejó huella con su caracterización de la poderosa hechicera, la actriz tuvo que despedirse de su personaje en la continuación del k-drama de tvN porque así lo requirió el guion de las hermanas Hong.

Go Youn Jung toma la posta de la famosa coreana en “Alchemy of souls 2″. La intérprete en ascenso desafía su talento plasmando un nuevo lado de la protagonista, quien olvida que es la asesina de sombras debido a su pérdida de memoria en los primeros capítulos.

“Alquimia de almas”, parte 2, continuará su desarrollo hasta completar 10 episodios en Netflix. Si bien tvN anunció que Jung So Min no aparecerá en esta parte de la popular serie coreana de fantasía y romance, los fanáticos guardan esperanzas de ver a la artista, aunque sea, en un cameo especial.

Jung So Min y Lee Jae Wook en "Alquimia de almas", drama de romance y fantasía escrito por las hermanas Hong. Foto: tvN

Dramas de Jung So Min que puedes ver tras “Alquimia de almas” (1)

Mientras llegan novedades de “Alquimia de almas” 2, los espectadores que quedaron encantados con la actriz tienen la opción de ver otros k-dramas de Jung So Min en plataformas de streaming . Conoce en esta nota cuáles son.

Jung So Min en “Fix you”

Una emotiva serie dramática sobre un excéntrico psiquiatra que busca ayudar a las personas y una celebridad en ascenso con heridas emocionales profundas.

Jung So Min y Lee Ha Kyun protagonizaron en 2022 esta producción cuyos 32 capítulos se encuentran disponibles en Viki Rakuten para los usuarios del Viki Plus with KOKOWA.

Jung So Min en “The smile has left your eyes” | “Cien millones de estrellas del cielo”

Un detective veterano especializado en homicidios tiene como única motivación a su hermana menor, a quien ha cuidado desde pequeña debido al fallecimiento de sus padres. Un día se encuentra con el misterioso caso del asesinato de una universitaria. Todo apunta a que el culpable es el exnovio de la difunta, un sujeto que parece ocultar maldad detrás de su apariencia inocente.

Mientras lleva a cabo su investigación, su amada hermana y el presunto homicida desarrollan una relación. ¿Podrá protegerla cuando más lo necesite?

La serie del 2020, también conocida como “Cien millones de estrellas del cielo”, contó con el protagónico de Park Sung Woong, Jung So Min y Seo In Guk. Puedes verla completa y gratis en Viki Rakuten .

Jung So Min en “Porque esta es mi primera vida”

Disponible gratis en Viki y con suscripción por Netflix, “Porque esta es mi primera vida” es una comedia romántica sobre el matrimonio en Corea del Sur y las presiones que enfrentan los adultos en sus 30 que continúan solteros.

La serie del 2017 sigue a tres parejas, pero la principal estuvo a cargo de Lee Min Ki y Jung So Min. Los actores interpretaron, respectivamente, a un hombre que se codea con la pobreza porque todo su dinero se lo lleva la hipoteca de su casa propia y a una mujer al borde de una crisis financiera que llegará a su techo como inquilina.

Jung So Min en “Playful kiss”

En este recuento no podía faltar “Playful kiss”. Si bien este drama de romance escolar del 2010 no gozó de éxito en Corea, es el título más importante en el repertorio de la artista por el impulso que significó para su carrera ante los ojos del mundo.

En “Beso travieso”, Jung So Min interpretó a Oh Ha Ni, una estudiante con las peores calificaciones que buscará conquistar a Baek Seung Jo, el chico más inteligente de su escuela.

Kim Hyun Joong, quien en ese entonces venía de gozar del éxito rotundo de “Boys over flowers”, fue su pareja en esta icónica romcom.

Puedes ver “Playful kiss” completamente gratis en Viki Rakuten, previo registro en el servicio de streaming.