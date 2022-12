“Alquimia de almas 2”: ¿por qué Jung So Min ya no aparece como Nak Su en la serie?

La presencia de una nueva protagonista en “Alquimia de almas 2″ ha dejado sentimientos encontrados entre los fanáticos. Mientras reconocen el talento de Go Youn Jung por cumplir las expectativas con su caracterización de Nak Su en la segunda temporada, quienes amaron ver a Jung So Min junto a Lee Jae Wook en la primera parte del popular k-drama comentan en redes sociales el vacío que deja la actriz con su ausencia. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué ya no interpreta a la hechicera en la continuación?

En este caso no se trata de un reemplazo de la actriz principal por conflictos de agenda u otras complicaciones irremediables, sino de un cambio necesario por la trama.

De acuerdo a un reporte de Hankook Ilbo publicado en agosto de este año, tras la polémica suscitada por el final de la primera parte, tvN confirmó que Jung So Min no aparecería en la segunda temporada de “Alquimia de almas” debido al curso natural del guion .

“El hecho de que Jung So Min no aparezca en la parte 2 se debe a la necesidad del desarrollo de la historia y, de hecho, la palabra ‘reemplazo de actor’ no es apropiada. En otras palabras, es un flujo natural que la apariencia del personaje cambie debido al escenario dramático donde el alma cambia de cuerpo”, enfatizó el canal, según recogió el medio coreano.

“El personaje Mu Deok estaba petrificado, por lo que Jung So Min no aparecerá en ‘Alchemy of souls’, parte 2. Por favor, comprueba qué papel jugará Go Youn Jung”, agregó tvN.

"Alquimia de almas" parte 2. Foto: tvN

Recordamos que Go Yung Jung interpretó a la verdadera Nak Su en la introducción de la primera temporada, pero el alma de su personaje poseyó el cuerpo de Mu Deok con la transmutación y no pudo salir de este por falta de fuerza. Por ese motivo, a lo largo de la entrega vimos a la poderosa hechicera en el cuerpo de la débil ciega, figura a cargo de Jung So Min.

Primera temporada del k-drama "Alquimia de almas" fue protagonizada por Jung So Min y Lee Jae Wook. Foto: tvN

Sin embargo, en el cierre de la primera parte el alma de Nak Su logró escapar cuando Mu Deok quedó petrificada. La segunda temporada continuará la historia de Nak Su en su cuerpo real tres años después de dicho suceso.