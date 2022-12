AAA 2022: así fue el vibrante regreso de Kim Seon Ho a los premios tras por polémica con exnovia

La estrella de los Asia Artist Awards 2022 fue Kim Seon Ho. En su regreso a las premiaciones en vivo tras la polémica con su exnovia Choi, el actor del k-drama “Hometown cha-cha-cha” fue aplaudido por el público y se convirtió en el más premiado de la noche.

El famoso coreano de 36 años ganó 4 categorías el evento: AAA asia celebrity, best choice actor award, idolplus popularity award y DCM popularity award. Cuando subió al estrado a recibir el trofeo como mejor celebridad asiática, Kim agradeció a quienes hicieron posible su regreso a los escenarios. “Es un honor estar aquí de nuevo. No podría haberlo hecho sin mis padres, fans y la familia de SALT (agencia). Gracias a todos los que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Gracias”.