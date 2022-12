“Alquimia de almas 2”: así fue el emocionante reencuentro de Jang Uk y Nak Su [VIDEO]

Alerta de spoilers. La historia de Nak Su y Jang Uk continúa en la segunda temporada de “Alquimia de almas”, pero con grandes variaciones. Una de estas es la condición de la poderosa maga, quien, a lo largo de la primera parte del k-drama, poseyó el cuerpo de la débil Mu Deok.

Tres años después de los trágicos sucesos que desencadenaron su separación, los protagonistas —a cargo de Lee Jae Wook y Go Youn Jung, en reemplazo de Jung So Min—, vuelven a cruzar sus destinos. ¿Cómo fue su vibrante reencuentro? La reunión de los amantes fue uno de los comentados momentos que dejó el estreno de “Alchemy of souls”, season 2, en tvN Corea y Netflix Asia.