“Boys over flowers”: ¿por qué no tuvo segunda temporada el popular drama de Lee Min Ho?

El éxito sigue sonriéndole a “Boys over flowers” tras más de una década de su estreno, por ello, no sorprende que sean muchos los fanáticos quienes aún se pregunten: ¿Por qué este popular k-drama no tuvo segunda temporada? ¿Existe la posibilidad de que la historia de Jun Pyo y Jan Di continúe con nuevos episodios?

Boys over flowers: cuatro actores interpretaron al grupo de estudiantes más populares de la escuela Shinhwa. Foto: KBS

“Los chicos son mejores que las flores”, como se le llamó a la serie en Latinoamérica, llegó a los televisores en Corea del Sur por primera vez el 5 de enero de 2009, por la señal de KBS. El 31 de marzo de ese mismo año culminó su emisión local, no sin antes lanzar al estrellato definitivo a sus protagonistas Lee Min Ho, Goo Hye Sun y Kim Hyun Joong.

Su glorioso paso por la TV también quedó reflejado en índices de audiencia y eventos. El capítulo más sintonizado a nivel nacional, el 18, obtuvo un pico de 35,7%; en Seúl, el récord se lo llevó el episodio final con el 33,5%. Más adelante, ese mismo 2009, la serie de romance escolar arrasó con trofeos en los KBS Drama Awards, Seoul Internacional, Baeksang Arts y más premiaciones.

De regreso al 2022, “Boys over flowers” demuestra que sigue siendo la engreída de los fans al posicionarse continuamente en el top 10 de los programas más vistos de Netflix en Perú y otras regiones.

“Boys over flowers” pudo tener segunda temporada

La historia de Jan Di y Jun Pyo estuvo basada en “Hana yori dango”, el icónico manga shojo que Yoko Kamio lanzó desde 1992 hasta 2008, bajo la editorial Shueisha. Al igual que pasó en el cómic, cuyo argumento continúa inspirando producciones asiáticas al día de hoy —entre estos el lakorn del 2021, “F4 Thailand”—, el final del drama coreano dejó algunos vacíos ante los ojos de los espectadores.

Las preguntas sin respuestas suscitaron que el público esperara con mucha emoción el anuncio de una continuación. En esta, los fans anhelaban ver la boda de Jan Di con Jun Pyo y su vida de casados, el desarrollo del romance entre Yi Jeong y Ga Eul, entre otros temas que el manga también había dejado a la imaginación.

Serie "Boys over flowers" es la adaptación coreana de "Hana yori dango", manga original de Yoko Kamio. Foto: composición KBS2/Netflix

Los rumores de una S2 no tardaron en llegar. Más adelante, la producción reveló que habían planteado realizar la segunda temporada de “Boys over flowers”; sin embargo, director, guionistas y staff concluyeron que no estaban seguros de su viabilidad y terminaron por cancelar la propuesta .

La esperanza de los fans renació en 2018, y con más fuerza, cuando se estrenó “Hana nochi hare: Hanadan sext season” (traducido al inglés como “Boys over flowers season 2″). Basado en el manga homónimo que Yoko Kamio comenzó a publicar en 2015, este dorama continuó la serie japonesa con nuevos personajes y 10 años después del cierre que tuvieron Makino y Tsukasa.

No obstante, aun con el material original que la mangaka lanzó para continuar su obra más popular, nunca se anunció la segunda parte del k-drama. Ahora los fans ven imposible su realización, al menos con los actores originales.

A sus más de 30 años, las estrellas de “Los chicos son mejores que la flores” se encuentran enfocadas en sus proyectos individuales y ya dieron un paso al costado de historias al estilo de “HanaDan”. En el caso de Lee Min Ho, está a puertas de saludar a sus fans, vestido de astronauta, en la serie de comedia romántica “Ask the stars”.