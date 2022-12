“Alquimia de almas” parte 2: ¿cómo y dónde ver los nuevos capítulos del drama coreano?

Luego de cuatro meses del episodio 20 de “Alquimia de almas”, el k-drama de fantasía regresa para retomar la historia de Nak Su y Jang Wook. Esta vez, la actriz Go Yoon Jung reemplaza a Jung So Min como la protagonista. ¿Cómo y dónde acceder a los nuevos capítulos de “Alchemy of souls” parte 2?

Según el adelanto de tvN, esta segunda parte retrata lo que ocurre tres años después de la tragedia de la primera entrega. La mujer con el rostro de Nak Su se encuentra con Jang Wook y no se reconocen mutuamente, puesto que ella ha perdido la memoria.

¿Dónde ver los nuevos capítulos de “Alquimia de almas 2″?

La segunda parte de “Alchemy of souls” reanuda la historia en el episodio 21. Este será compartido en Netflix (su plataforma oficial internacional) luego de su estreno en televisión coreana.

¿Cuándo se estrena “Alquimia de almas 2″ en Corea del Sur?

La serie de fantasía sobre Jang Wook y la maga Nak Su se estrena el 9 de diciembre en tvN Corea. El capítulo 21 se emitirá a las 9.10 p. m. en horario de Seúl.

Es posible hallar transmisiones en vivo de tvN; sin embargo, el capítulo no tendrá subtítulos. Para la traducción, se recomienda esperar a la plataforma oficial.

“Alquimia de almas 2″ en tvN para Perú, Colombia, Ecuador y México: 7.10 a. m. del 9 de diciembre.

“Alquimia de almas 2″ en tvN para El Salvador, Guatemala, Honduras: 6.10 a. m. del 9 de diciembre.

“Alquimia de almas 2″ en tvN para Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 8.10 a. m. del 9 de diciembre.

“Alquimia de almas 2″ en Argentina, Brasil y Uruguay: 9.10 a. m. del 9 de diciembre.

“Alquimia de almas 2″ en España: 1.10 p. m. del 9 de diciembre.

"Alquimia de almas" parte 2. Foto: tvN

¿Cuándo se estrena “Alquimia de almas 2″ en Perú y Latinoamérica?

El público de “Alquimia de Almas” en Latinoamérica deberá esperar un poco más para tener la segunda parte en Netflix. La plataforma de streaming compartirá los episodios nuevos a partir del 21 de enero, después de insertar el doblaje en español .

”Alquimia de almas 2″: reparto

Lee Jae Wook como Jang Wook

Go Youn Jung como Nak Su

Jung So Min como Mu Deok Yi

Hwang Min Hyun como Seo Youl

Yoo Joon Sang como Park Jin

Yoo In Soo como Park Dang Goo

Arin como Jin Cho Yeon

Shin Seung Ho como Go Won.

Tráiler oficial de “Alquimia de almas 2″