“Alquimia de almas 2″ sin Jung So Min: ¿quién es la protagonista en la segunda temporada?

El popular drama coreano “Alquimia de almas” continuará con su segunda temporada en diciembre del 2022, pero ya no contará con Jung So Min como protagonista femenina. Ahora, Go Youn Jung tomará la posta de la querida estrella de “Playful kiss” y acompañará a Lee Jae Wook en los próximos capítulos del k-drama.

¿Por qué cambia la protagonista en “Alchemy of souls 2″?

La primera parte de “Alchemy of souls” arrancó con una introducción al hechizo prohibido de la transmutación de almas y presentó a una peligrosa maga. De nombre Nak Su, ella abandona su cuerpo para poseer el de la débil ciega Mu Deok luego de sufrir un ataque. En los siguientes capítulos, la historia sigue los pasos que realiza la guerrera de élite, pero en su nuevo recipiente.

El desgarrador final del k-drama; sin embargo, encendió las alertas de un gran cambio que traería la segunda temporada: Nak Su volvería a su cuerpo original.

Más adelante, los medios coreanos informaron que “Alquimia de almas” regresaría sin Jung So Min como la protagonista femenina. La producción y la intérprete de 33 años optaron por la discreción como respuesta inicial. Luego se confirmó que la actriz ya no tendría el estelar porque la continuación giraría en torno a Nak Su en su cuerpo original, papel que interpretó Go Youn Jung.

Jung So Min en "Alquimia de almas". Foto: tvN

¿Quién es Go Youn Jung?

Graduada de la Universidad de Mujeres de Seúl, Go Youn Jung es una actriz en ascenso y modelo coreana de 26 años. Su portafolio de k-dramas ya emitidas suma cinco títulos, incluyendo “He is psycometric” (debut), “Los archivos de la enfermera escolar”, “Sweet home”, “Law school” y “Alquimia de almas”.

Aunque breve, su carrera en pantallas llama la atención por las figuras con las que ha trabajado. Mientras que en “Seoul vibe” compartió escenas con Yoo Ah In, Go Kyung Pyo y Park Joo Hyun; en “Hunt” se codeó con Lee Jung Jae. Recordamos que este film marcó el debut de la estrella de “Squid game” como director y brilló en su estreno en Cannes 2022.

Go Youn Jung será 'la nueva Nak Su' en "Alquimia de almas 2". Foto: @drakor101/Twitter

Tráiler de “Alquimia de almas 2″

¿Cuántos capítulos tendrá “Alquimia de almas 2″?

“Alquimia de almas 2″ constará de 10 episodios a diferencia de la primera, que contó con un total de 20. Como se mencionó líneas arriba, Lee Jae Wook, estrella de “Extraordinary you” y “Do do sol sol la la sol”, continuará interpretando al protagonista masculino Jang Wook.