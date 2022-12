El suspenso, la fantasía y el romance se apoderan de los dramas coreanos de estreno en diciembre del 2022. En este último mes del año, el rubro de los k-dramas traen de regreso a actores de la talla de Cha Eun Woo y Jung Hae In con nuevos proyectos que los fanáticos no podrán perderse. ¿Qué series saldrán al aire?

“Recipe for farewell”

Un profesor de Humanidades vive una vida feliz al lado de su esposa hasta que la mujer es diagnosticada con cáncer terminal. Tras ello, decidirá aprender a cocinar para prepararle un platillo nuevo cada día a su amada y que ella sienta conforte en su comida.

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Actores: Hna Suk Kyu y Kim Suh Hyung

Canal: tvN | Watcha

Tráiler:

“Connect”

Nuevo original coreano de Disney Plus. “Connect”, una historia de suspenso, seguirá a un hombre que posee un ser extraño en el interior de su cuerpo. Esta criatura no le deja morir ni actuar por voluntad propia; además de ello, el joven puede entablar conexión con personas que han recibido trasplantes de órganos.

Fecha de estreno: 7 de diciembre

Canal: Disney Plus

Actores: Jung Hae In, Go Kyung Pyo y Kim Hye Joon

Tráiler:

“La casa de papel: Corea” 2

El remake coreano de “La casa de papel”, una de las series españolas más aclamadas, cuenta los días para el estreno de su segunda temporada. “Money heist: Korea” 2 tendrá seis capítulos al igual que la primera parte y marcará la introducción de Seoul (Lim Ji Yeon), un personaje exclusivo de esta adaptación.

Fecha de estreno: 9 de diciembre

Canal: Netflix

Actores: Yoo Ji Tae, Park Hae Soo, Jun Jong Seo, Lee Won Jong, Kim Ji Hoon, Lee Hyun y más

Tráiler:

“The forbidden marriage”

Romance de corte histórico ambientado en Joseon. En “The forbidden marriage”, el rey queda devastado tras la muerte de su amada esposa y decide no volver a contraer nupcias. Una ley que prohíbe que las mujeres solteras se casen hasta que el monarca lo haga de nuevo es implementada poco después. En ese contexto, una estafadora encarcelada finge estar poseída por el espíritu de la fallecida reina. El soberano comenzará a interesarse en ella porque quiere saber más de su difunta mujer.

Fecha de estreno: 9 de diciembre

Canal: MBC

Actores: Kim Young Dae y Park Yoo Hyun

Tráiler:

“Alchemy of soul” 2

Bautizada como “Alchemy of soul: light and shadown”, la continuación estará situada a tres años del triste desenlace que dejó la primera temporada. Una nueva actriz acompañará a Lee Jae Wook en el protagónico, en lugar de Jung So Min, en la segunda parte del popular drama histórico.

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Canal: tvN | Netflix

Actores: Go Yoon Jung y Lee Jae Wook

Tráiler:

“Understanding love”

Situado en la sucursal de un banco, “Understanding love” es una serie de romance que une a Yoo Yun Suk y Moon Ga Young como una pareja de ensueño. Este drama de oficina también trae de regreso a Jung Ga Ram, actor que conquistó corazones por la calidez de su personaje en las dos temporadas de “Love alarm”.

Fecha de estreno: 21 de diciembre

Canal: JTBC

Actores: Yoo Yun Suk, Moon Ga Young, Geum Sae Rok y Jung Ga Ram

Tráiler:

“Island”

Tras meses de que la protagonista original, Seo Ye Ji, fuera cambiada, “Island” finalmente verá la luz en diciembre del 2022. Esta serie coreana de misterio seguirá la historia de una joven millonaria que se aliará con unos extraños hombres para luchar con seres sobrenaturales en la isla Jeju, lugar donde le desterró su padre por causar un gran problema en la empresa familiar.

Basada en un webtoon del mismo nombre, “Isla” contará con Cha Eun Woo en el rol de exorcista.