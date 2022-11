Park Seo Joon confirmado en “The Marvels”: ¿cuándo se estrena película con el actor coreano?

El galán de “Qué sucede con la secretaria Kim” y “Fight for my way” debutará en Hollywood. Park Seo Joon ha sido confirmado oficialmente como actor de The Marvels, la cual se describe como “su primera aparición en el universo de Marvel”. Su rostro fue presentado junto a otras estrellas del elenco en la conferencia de Disney 2022 en Singapur.

El evento se realizó el 30 de noviembre y coincidió con el aniversario 100 de la fundación de la Walt Disney Company. Durante la exposición, se reveló un contenido producido en la región Asia-Pacífico.

“The Marvels” con Park Seo Joon

Aunque era un secreto a voces, esta es la primera vez que el rostro de Park Seo Joon es mencionado oficialmente junto al de los actores Brie Larson, Iman Vellani, Teyonah Parris y Samuel L. Jackson.

Park Seo Joon en The Marvels. Foto: difusión

El actor coreano debutará en Hollywood en la película de superhéroes y filmó para esta en el 2021. Todavía no se ha mencionado cuál es su personaje; sin embargo, fans especulan que podría ser Amadeus Cho.

Con una carrera de 11 años en televisión, Park es uno de los galanes más populares en el mundo de los k-dramas. Su último proyecto para TV fue “Itaewon class”, que fue un hit viral en el 2020. El actor también hizo un cameo para la ganadora del Oscar “Parásitos”.

Park Seo Joon en una escena de The Divine Fury. Foto: Naver

Cabe resaltar que Park es el tercer actor coreano que participa en la franquicia de Marvel. La primera artista fue Claudia Kim en “Avengers: age of ultron”. En tanto, Ma Dong Seok interpretó al héroe de “Eternals”.

“The Marvels” o “Capitana Marvel 2” se estrenará en el verano del 2023, exactamente en julio, según información de la conferencia. Previamente, el medio Variety había adelantado el cambio de fecha al 28 de dicho mes.