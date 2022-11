Tul en Perú: estrella del BL tailandés “Together with me” pasea por calles de Lima

Los fanáticos del BL están encantados y sorprendidos por la presencia de Tul Pakorn en Perú. El 22 de noviembre, el actor tailandés que protagonizó “Together with me” y “Manner of death” arribó a Perú acompañado por una comitiva de jóvenes. Vía redes sociales, se viralizaron entre el fandom local de los dramas tailandeses de temática gay los registros de su paso por algunos puntos de Lima.

¿Quién es Tul Palkorn?

Actualmente, Pakorn Thanasrivanitchai (nombre real), de 30 años, es una de las series tailandesas de boys love por su estelar en las dos temporadas de “Together with me” (2017-2018) y “Manner of death” junto a Max Nattapol.

Otros populares títulos en su repertorio de lakorns son “Triage” (2022), “Singha na ka” (2020) y “Beauty war” (2019-2010).

Además de ser actor, Tul es modelo y cantante. También destaca en varios deportes, es un prodigio como músico y obtuvo una licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chulalongkorn.

Los registros de Tul en Perú

El famoso tailandés ha recorrido puntos de Miraflores y ya habría probado comida típica local, como el ceviche.

Se espera también que este fin de semana visite Machu Picchu, ya que es un lugar que siempre ha querido visitar y estará viajando a Cusco en las próximas horas, conforme compartieron fans que han podido hablar con él.

Tul en Perú. Foto: captura Instagram

¿Por qué Tul está en Perú?

Según información difundida entre los fanáticos, Tul está de paso por el país como parte de un recorrido por Sudamérica junto a sus amigos y compañeros de universidad.