Byeon Woo Seok: dramas que debes ver si lo amaste en “Una chica del siglo XX”

“Una chica del siglo XX” se ha convertido en un punto de inflexión para Byeon Woo Seok. Gracias a su conmovedora interpretación de Pong Woon Ho en la película coreana de Netflix que marca su debut en la pantalla grande, el actor asciende en la industria del entretenimiento de Corea del Sur como uno de los galanes de moda más prometedores.

El récord de seguidores acumulados en Instagram tras el estreno de “20th century girl”, conmovedora cinta sobre el primer amor que coprotagoniza con la estrella juvenil Kim Yoo Jung, es solo una de las pruebas del éxito sin par que disfruta a la edad de 31 años.

Pelicula con Kim Yoo Jung y Byeon Woo Seok fue estrenada en Netflix en octubre. Foto: Netflix

Los k-dramas de Byeon Woo Seok

Con la popularidad creciente de Byeon Woo Seok, los fanáticos que recién conocen a la estrella en ascenso se dan con la sorpresa de que ya tenía seis años de carrera, pero en el rubro de los dramas.

En ese sentido, más de uno ha buscado recomendaciones de series para poder seguir disfrutando del talento del galán en pantallas. ¿Cuáles son sus k-dramas?

En esta lista, conoce las mejores series coreanas en las que ha participado el actor desde su debut en 2016.

Byeon Woo Seok en “Record of youth”

“Record of youth” es posiblemente la serie más popular de su repertorio. Estrenada en 2020, el drama de romance contó con el protagónico de Park Bo Gum y Park So Dam. Byeon completó el triángulo amoroso de la historia en el rol del second lead Won Hae Hyo.

Byeon Woo Seok en “Moonshine”

Emitida de diciembre del 2021 a febrero del 2022, “Moonshine” es lo último de su portafolio. En la serie cómica de corte histórico, Byeon repite el rol del personaje masculino secundario, pero esta vez interpretando al príncipe heredero Lee Pyo.

Él completa el cast junto a Kang Min Ah y la pareja protagonista conformada por Yoo Seung Ho y Hyeri.

“Flower crew: Joseon marriage agency”

Byeon interpretó a un miembro de la mejor agencia de emparejamiento en “Flower crew: Joseon marriage agency”.

La serie gira en torno a un herrero humilde que, tras convertirse en rey, busca la ayuda de la agencia para poder casarse con una mujer pobre a la que amaba desde antes de asumir el trono. Emitida en 2019, el k-drama fue protagonizado por Kim Min Jae y Gong Seung Yun.

“Search WWW”

“Search WWW”, un divertido drama de oficina sobre unas chicas trabajadoras y soñadoras, también figura en el portafolio de Byeon Woo Seok. El actor compartió en “Search WWW” con Im Soo Jung, Lee Da Hee, Jang Ki Yong, Lee Jae Wook y más figuras populares.

“Dear my friends”

Imposible no mencionar a “Dear my friends”, el drama que lo introdujo a las pantallas. Un dato curioso sobre su primera serie es que en esta trabajó codo a codo con algunas de las estrellas más grandes de la actuación coreana. Entre ellos figuran Daniel Henney, Sung Dong Il, Na Moon Hee y la ganadora del Oscar por “Minari”, Yoon Yeo Jung.