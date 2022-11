Lee Min Ho listo para regresar a los dramas: ¿de qué trata su serie con Gong Hyo Jin?

El ‘rey del Hallyu’ Lee Min Ho regresará a los k-dramas tras “The king: Eternal monarch” y lo hará con una comedia romántica. De nombre “Ask the stars”, esta serie coreana unirá al famoso de 35 años junto a la también icónica Gong Hyo Jin en una historia de amor que tendrá por escenario el espacio exterior.

“Pregúntale a las estrellas”, por su título en español, cuenta con la dirección de Park Sin Woo. Este creativo también fue PD de “Encounter” y de “Está bien no estar bien”, una de las producciones hechas en Corea del Sur que tomaron por asalto la televisión local y la plataforma de Netflix en 2020.

Se unen a Lee Min Ho y Gong Hyo Jin en el elenco principal Oh Jung Sae —intérprete de Moon Sang Tae en “It’s okay to not be okay”—, Kim Joo Hun, Han Ji Eun y Lee El.

¿De qué trata “Ask the stars”?

Escrita por la guionista Seo Sook Hyang, esta historia seguirá el romance que surge entre Gong Ryong y Eve Kim.

Lee Min Ho interpretará a Gong, un médico obstetra que paga una cantidad astronómica de dinero para viajar como turista al espacio sideral.

Las expectativas por el trabajo del ícono del Hallyu se elevan debido a que vestirá uniforme de astronauta por primera vez. A ello se suma que “Ask the stars” será su primer k-drama desde “The king: Eternal monarch” (2020), y marcará su regreso a las pantallas tras la serie internacional de Apple TV, “Pachinko”.

Por su parte, Gong Hyo Jin, actriz de “When the camellia blooms”, se pondrá en la piel de Eve Kim. El personaje femenino principal es descrito como una perfeccionista mujer que no acepta error alguno. Su rol en la nave será el de capitana.

¿Cuándo y dónde se estena “Ask the stars”?

La fecha de estreno de “Ask the stars” no ha sido confirmada, por el momento, pero se especula que llegaría en 2023 por la señal de JTBC. Los fanáticos esperan que el k-drama también sea emitido por plataformas internacionales de streaming, como Netflix, al igual que trabajos previos de la pareja protagonista.

Entre tanto, las primeras imágenes de Lee Min Ho y Gong Hyo Jin caracterizados para la serie han sido publicadas. A continuación, los stills de los actores interpretando a Gong Ryong y Eve Kim.

Lee Min Ho en "Ask the stars". Foto: tvN

Gong Hyo Jin en "Ask the stars". Foto: tvN

