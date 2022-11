“El afecto del rey” hace historia en los Emmy: ¿de qué trata el drama de Park Eun Bin?

“El afecto del rey” se ha convertido en el primer k-drama que gana en los Emmy International. El 21 de noviembre, la serie de romance protagonizada por Park Eun Bin (también actriz de “Woo, una abogada extraordinaria”) y Ro Woon llevó el logro a Corea del Sur al imponerse en la categoría de mejor telenovela en la edición número 50 de los premios. Otros nominados a esta presea fueron “Nos tempos do imperador” de Brasil, “Two lives” de España y “You are my hero” de China.

Celebrada en Nueva York, Estados Unidos, la ceremonia contó con la presencia de los aclamados actores coreanos Song Joong Ki, Bi Rain, Im Siwan y Lee Sung Kyun.

Song Hyun Wook, director del drama coreano, y Lee Geon Joon, director de KBS Drama Center, también acudieron al evento. Junto al equipo de “El afecto del rey”, ambos recogieron el premio y agradecieron el honor a los Emmy Internacional.

"The king's affection" es el primer k-drama que gana un premio en los Emmy International. Foto: Emmy

¿De qué trata “El afecto del rey”?

También conocida como “Yeonmo” o “The king’s affection”, esta serie coreana sigue la historia de una princesa que se ve obligada a suplantar a su fallecido hermano gemelo, y el romance que florece entre ella y su maestro.

Cuando la princesa consorte da a luz a gemelos, es obligada a matar a la niña debido a que ese tipo de alumbramiento es considerado señal de desgracia. Sin embargo, la alteza finge asesinar a su hija y la oculta en un lugar lejano.

Años más tarde, la pequeña regresará al palacio, pero para tomar la identidad de su hermano Lee Hwi. Debido a que este fue asesinado, su madre le encarga la misión secreta de suplantarlo para que el reino no entre en caos.

La niña princesa crece siendo tratada como el heredero, pero teme que su identidad quede al descubierto. Por ese motivo, no puede tener a nadie cerca y no muestra sus emociones.

Pese a ello, todo transcurre con normalidad; sin embargo, cuando le que asignen a Jung Ji Woo como su nuevo maestro, las cosas comenzarán a complicarse debido a que la chispa del amor surge entre ambos.

¿Dónde ver “El afecto del rey” subtitulada en español?

La serie está basada en un popular webtoon homónimo y fue emitida con rotundo éxito por KBS del 11 de octubre al 14 de diciembre del 2021. Actualmente, puedes disfrutarla completa y con subtítulos en español por Netflix.