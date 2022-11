Itaewon: actriz de k-dramas ayuda a repatriar restos de joven rusa que falleció en estampida

De los 156 fallecidos de la trágica estampida de Itaewon en Halloween, 26 eran jóvenes extranjeros. El 3 de noviembre fue revelado que la actriz coreana Lee Young Ae se ofreció a ayudar a una familia que no podía costear la repatriación del cuerpo de su hija hacia Rusia. El gesto de solidaridad de la famosa alivió la preocupación de los deudos, pues motivó una respuesta inmediata de la embajada.

Previamente, el padre de la joven Juliana Park (25) dio a conocer su historia a la prensa coreana. Su familia estaba preocupada por no reunir el dinero necesario para trasladar los restos de su hija a su país natal y darle el último adiós ahí.

Según informó SBS, el costo aproximado del transporte bordeaba los 7.000 dólares. El ferry más próximo para llevarla a casa parte el 4 de noviembre; de no abordarlo, su ataúd deberá esperar una semana más.

Lee Young Ae se solidarizó con familiares de víctima. Foto: captura SBS

A través de la fundación Korea Welfare Foundation for the Disabled, la actriz decidió intervenir. “Deseo ayudar a la familia Park y a su hija que no puede volver a casa por dificultades financieras”, expresó.

La embajada rusa comenzó a movilizarse. Según SBS, la institución se comprometió a resolver los costos de transporte para las familias que no puedan pagarlo. Además, se informó que el organismo está acelerando los trámites para que el cuerpo de la víctima sea conducido a su morada eterna.

Asimismo, el medio de prensa coreano afirma que el Ministerio de Asuntos Exteriores está debatiendo con otros ministerios sobre el tema de repatriaciones para evitar que vuelva a ocurrir un caso similar al de Juliana y su familia en el extranjero.

Altar de flores para víctimas de aplastamiento en Itaewon. Foto: Oh my news

Por otro lado, Lee Young Ae (51) es una de las actrices más aclamadas en Corea por su trayectoria en televisión y cine. El k-drama más famoso que protagonizó fue “Una joya en el palacio” (2003-2004) y en el cine destacó con “Lady Vengeance”.

En el 2021, Lee Young Ae regresó a los k-dramas tras un considerable hiatus, y se convirtió en protagonista de “Inspectora Koo”. Durante su carrera, ha sido una figura de filantropía con donaciones por la COVID-19, para niños que sufren violencia doméstica y para víctimas ucranianas del reciente conflicto con Rusia.