‘Lee Ji Han, íbamos a filmar ayer’: coestrella llora a actor de k-drama que murió en Itaewon

Al 1 de noviembre, se cuentan 156 víctimas mortales tras el aplastamiento de personas aglomeradas en un callejón de Itaewon (Corea del Sur), zona que estaba repleta de gente por las celebraciones de Halloween. Uno de los jóvenes que perdió la vida esa noche fue el actor Lee Ji Han, también conocido por haber sido participante del reality de k-pop Produce 101 S2.

A sus 24 años, Lee Ji Han había dejado de lado la música y estaba trabajando duro para despegar como actor. Este 2022, había conseguido la oportunidad de su vida: iba a participar en un k-drama de televisión en un canal de señal abierta. De hecho, ya había filmado varias escenas desde semanas antes de la tragedia de Itaewon.

La serie en la que trabajaba Lee Ji Han era “Season of Kkokdu” y compartía cámara con la actriz principal Im Soo Hyang (”My Id is Gangnam beauty”, “Woori, the virgin”). Lee interpretaba al exnovio.

Im Soo Hyang es Woori en "Woori the virgin". Foto: SBS

Soo Hyang asistió al funeral de Lee Ji Han el 31 de octubre y luego compartió una emotiva carta en Instagram. La actriz lloró la pérdida de su compañero, por la injusticia de que este haya partido justo cuando iniciaba con fuerza su carrera en la actuación.

“Ji Han, sé feliz en un lugar mejor. Íbamos a filmar ayer durante todo el día contigo, pero tuvimos que reunirnos en tu funeral tras oír las noticias. Nadie pudo decir palabra por largo tiempo y nos sentamos mirando al vacío”, se lee en la carta de la actriz, misiva traducida al inglés por Soompi.

Im Soo Hyang añade: “Me sentí tan triste y miserable de que te arrebataran tan pronto, justo cuando estabas empezando, porque sé lo duro que te esforzaste por esto, y cuánto querías hacer un buen trabajo”.

A través de Instastories, la actriz Im Soo Hyan se pronunció sobre la muerte de Lee Ji Han. Foto: Soompi

“Tus padres tomaron mis manos y me dijeron que fuiste a casa feliz y presumiste con ellos que te había felicitado por hacer un buen trabajo. Creo que lloré por un largo rato porque lamenté no haber cuidado más de ti, y es una pena que no pude darte más palábras de ánimo”, escribió la celebridad de 32 años.

Im Soo Hyang interpreta a la doctora Han Gye Jeol en “Season of Kkokdu”, k-drama que se estrenará en 2023. En la carta, la actriz prometió que todo el equipo trabajaría duro pensando en Lee Ji Han para que pueda estar orgulloso aun en el más allá.

“A todos los que se convirtieron en estrellas del cielo debido a la tragedia de Itaewon, espero que descansen en paz”, concluyó Im Soo Hyang.