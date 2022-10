Kim Yoo Jung en Netflix: 3 k-dramas para ver si te gustó en “Una chica del siglo XX”

Con solo 23 años de edad, Kim Yoo Jung es una de las actrices más conocidas en Corea del Sur. Tras el lanzamiento de la película “Una chica del siglo XX” en Netflix, su trabajo también ha llegado al corazón del público internacional. Junto con Byeon Woo Seok, la joven protagoniza una historia de romance escolar ambientada en los 90. Actualmente, el film es tendencia entre los usuarios peruanos del servicio de streaming.

Kim Yoo Jung interpreta a Na Bo-Ra, una adolescente de 17 años que investiga a un muchacho de la escuela para ayudar a su amiga. Mientras cumple su misión, ella descubre sentimientos hacia otro estudiante: Un-Ho.

Desde su debut a los 7 años de edad como actriz infantil, Kim Yoo Jung acumula un amplio portafolio de doramas y películas con temas de romance, crítica social, melodrama e incluso terror.

Luego de ver “Una chica del siglo XX”, estos son tres k-dramas recientes de la talentosa intérprete que puedes encontrar en Netflix.

Kim Yoo Jung lleva alrededor de 15 años en la actuación. Foto: TheQoo/DongA

1. “Amor bajo la luz de luna”

El primer protagónico en televisión para Kim Yoo Jung llegó con “Love in the moonlight” (2016). Esta serie coreana de género histórico tuvo como estrella a Park Bo Gum, conocido en por la popular “Reply 1988″.

“Love in the moonlight” es un k-drama de romance sobre la vida del príncipe heredero Lee Yeong y la joven Ra On, una mujer que se disfraza del noble eunuco Samnom.

En 2016, Park Bo Gum protagonizó el kdrama Love in the Moonlight, de KBS2.

Debido a conspiraciones por el poder, el príncipe lucha por defender su posición con ayuda de su guardia personal y de Samnom, por quien empieza a tener sentimientos románticos sin conocer su verdadera identidad.

Amor bajo la luz de luna en Netflix: LINK

2. “Limpia con pasión”

“Clean with passion for now” (2018) es un drama basado en el webtoon del mismo nombre. La historia fue tan exitosa que también tuvo un remake chino.

Kim Yoo Jung interpreta a Gil Oh Sol, una joven que entra a trabajar en una compañía de limpieza creada por Jang Seon Kyul (Yoon Kyun Sang). El CEO Jang sufre de misofobia severa, por lo que está obsesionado con la limpieza. Paradójicamente, él comienza a relacionarse con Oh Sol, quien no tiene mucho cuidado del orden fuera de su trabajo.

“Limpia con pasión” en Netflix: LINK

3. “Novata clandestina”

Este k-drama fue estrenado originalmente en el 2020 y unió a Kim Yoo Jung con el popular galán Ji Chang Wook. El actor Kim Min Kyu de “Propuesta laboral” también es parte del elenco.

Dae Hyun (Ji Chang Wook) es el dueño de una tienda de conveniencia que se ve en la necesidad de contratar una ayudante. La joven Saetbyul aplica al puesto y es aceptada a regañadientes debido a su pasado como estudiante rebelde.