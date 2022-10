“Alquimia de almas 2″ ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo y dónde ver el popular drama?

La segunda parte de “Alquimia de almas” tiene fecha de estreno confirmada. Tras semanas del sorprendente final de temporada, que rompió el corazón a más de un espectador, el k-drama regresa oficialmente en diciembre del 2022 y con nuevo personaje femenino principal.

Jung So Min (”Beso travieso”) y Lee Jae Wook protagonizaron los primeros 20 capítulos de “Alchemy of souls”, la serie coreana de romance y fantasía más popular en lo que va del año. ¿Qué se sabe de la season 2?

¿En qué terminó “Alquimia de almas”?

Las galardonadas hermanas Hong optaron por dar al final de temporada de “Alquimia de almas” un inesperado trágico final, estilo que han seguido en los guiones de proyectos como “A korean odyssey”.

Alerta de spoilers . Jang Uk y Mu Deok estaban planeando casarse, pero el malvado Jin Mu hipnotiza a la joven al darse cuenta de que su cuerpo alberga el alma de la poderosa Nak Su. En ese trance, la esencia asesina de la hechicera sale a flote y termina matando a Uk cuando él la protegía del ataque de Park Jin.

Mu Deok (Nak Su) también última a Jin Woo Tak bajo las órdenes de Jin Mu. Como consecuencia, la boda de Jin Cho Yeon y Park Dang Gu no se realiza y ambos terminan separando sus caminos.

Luego de matar a Jang Uk y Woo Tak, Mu Deok (Nak Su) se convierte en piedra y se arroja al lago; sin embargo, es rescatada por dos mujeres.

Por su parte, el difunto Jang Uk es incinerado, pero resurge de entre las cenizas gracias a la piedra de hielo. Ahora, él está decidido a vengar a quienes lo engañaron, al igual que a su amada prometida.

Fecha de estreno y cuántos capítulos tendrá “Alchemy of soul 2″

“Alquimia de almas” fue concebido como un drama de dos temporadas. Cada sábado y domingo, desde el 18 de junio al 28 de agosto, fue emitido un capítulo de la serie hasta completar los 20.

La continuación del k-drama constará de 10 episodios. Su estreno ha sido fijado para el sábado 10 de diciembre .

Tráiler de “Alchemy of souls 2″

¿En qué canal será emitido el k-drama “Alchemy of soul 2″?

“Alchemy of soul 2″ seguirá contando con tvN como su canal de transmisión en Corea del Sur. Debido a que la primera parte del k-drama también fue publicada en Netflix, se espera que la plataforma de streaming agregue los nuevos episodios a su catálogo.

Nueva protagonista en “Alquimia de almas 2″

Jung So Min no será la protagonista en “Alquimia de almas 2″. Esto se debe a que la historia ahora se centrará en la verdadera Nak Su, personaje que es interpretado por la actriz Go Yoon Jung.