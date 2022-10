Las hermanas Oh se despidieron de las pantallas con el estreno del capítulo final del k-drama “Little women”. Tras seis fines de semana cargados de suspenso e intriga, la serie coreana dirigida, escrita y protagonizada por mujeres concluyó la noche del 9 de octubre (KST) por tvN y Netflix Asia. En esta producción inspirada en un clásico de la literatura, ¿las heroínas pudieron alcanzar la felicidad?

Los sueños de las protagonistas fueron revelados al inicio de “Little women”. In Joo, la mayor, anhelaba tener un departamento propio y el dinero suficiente para darle a sus adoradas hermanas la estabilidad que ella nunca había podido experimentar.

No obstante, en el camino la humilde trabajadora interpretada por Kim Go Eun enfrenta a la familia más poderosa de Corea tras relacionarse a la desaparición de 70.000 millones de wones. Dicho monto, supuestamente, había defraudado su única amiga de la empresa en la que ambas laboraban antes de quitarse la vida.

In Kyung e In Hye también serán arrastradas por los intocables y peligrosos Won. La segunda de las Oh y la menor fueron caracterizadas por Nam Ji Hyun y Park Ji Hoo, respectivamente.

Qué pasó con las hermanas al final de “Little women”

Todo apuntaba a que Oh In Joo y Choi Do Il quedarían en la cárcel acusados de malversar fondos, pero son liberados por falta de pruebas contra él y el testimonio de Hwa Young en la corte. Recordamos que la amiga que In Joo creía muerta tuvo un impactante retorno en el episodio previo.

Lejos de hallar tranquilidad, la mayor de las Oh todavía deberá enfrentar en una última batalla a Sang A, quien orquesta una trampa en la mansión de las orquídeas. Después de que los suyos secuestraran a In Kyung, buscará matar a In Joo y Hwa Young con una lluvia de ácido.

Sin embargo, la villana termina siendo aniquilada por su propia arma cuando In Joo la empuja a un mini estanque lleno del líquido letal. De esta manera, las Oh se liberan de las garras de los Won.

Superada la pesadilla, In Kyung, quien fue rescatada por Do Il, revela la impactante historia, es premiada por su trabajo como reportera y gana una jugosa oferta laboral. Sin embargo, rechaza el ofrecimiento para seguir sus estudios. Además, finalmente acepta sus sentimientos por Jong Ho.

La sacrificada In Joo también logra su sueño de tener una casa propia, ya que su tía abuela, en su testamento, había dejado a nombre de la mayor la residencia que poseía.

Aunque no se concretó algún romance con Choi Do Il, pese a la química desbordante entre ambos, él dejó en el aire la promesa de un reencuentro cuando se despidieron en el aeropuerto.

Wi Ha Joon y Kim Go Eun en la última escena de sus personajes en "Las hermanas". Foto: captura tvN

Por último, In Hye sorprendió con el plan que había armado junto a Choi y Hyo Rin, mismo que permitió que los 70.000 millones de wones fueran repartidos entre todos. Además, la más pequeña de las Oh decide abrir sus alas para alcanzar sus propios sueños llevando con gratitud el esfuerzo que por ella siempre hicieron sus hermanas.