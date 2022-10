“Las hermanas” terminó en Corea del Sur: ¿cuándo ver el final en Netflix Latinoamérica?

Prometió ser un drama diferente y sobrepasó con creces las expectativas. “Little women”, k-drama inspirado en un clásico de la literatura, emitió su capítulo final el 9 de octubre en el canal coreano tvN. Coronando la cautivante propuesta que se mostró cada fin de semana desde el estreno realizado a inicios de septiembre, el desenlace de la historia de las Oh dejó con los pelos de punta a más de un espectador.

Kim Go Eun, Nam Ji Hyun y Park Ji Hoo dieron vida a las protagonistas en esta serie coreana que dirigió la PD Kim Hee Won (”Vincenzo”, “El payaso coronado”) con el libreto de la guionista Jung Seo Kyung

Wi Ha Joon, el recordado detective de “El juego del calamar”, se unió al proyecto en el rol de un misterioso hombre que se relaciona a la mayor de las hermanas Oh, In Hye. Con este último personaje mencionado, Kim Go Eun (”Goblin”, “El rey: eterno monarca”) podría sumar nuevos premios por su calidad interpretativa como actriz, conforme comentan con entusiasmo los fans de la serie.

"Little women": actor Uhm Ki Joon de "The Penthouse" también es parte del elenco. Foto: tvN

Estreno de “Las hermanas” en Netflix Latinoamérica

El estreno de “Little women” en Netflix Asia y en la televisión coreana fue simultáneo. Mientras tanto, los dos primeros capítulos de la serie llegaron a Netflix Latinoamérica y España el 8 de octubre de 2022, penúltimo día de emisión por tvN. La producción fue titulada como “Las hermanas” para los hispanohablantes.

¿Cuándo ver el capítulo final de “Las hermanas” en Netflix Latinoamérica?

Cada sábado, desde la fecha citada líneas arriba, dos capítulos nuevos de “Las hermanas” serán liberados hasta completar los 12 de la temporada. Siguiendo esta programación, los dos últimos episodios estarán disponibles en la región el 5 de noviembre .

Programación de "Las hermanas" en Netflix Latinoamérica. Foto: captura Netflix

Ver “Las hermanas” con doblaje en español latino

Los capítulos de “Las hermanas” en Netflix Latinoamérica serán estrenados en audio original (coreano), pero también contarán con doblajes al español latino y al portugués de Brasil. Estas opciones están disponibles en la barra de herramientas de los episodios.

Tráiler de “Las hermanas”