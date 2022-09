De ‘Vagabond’ a ‘Moon Lovers’: 5 k-dramas de los que aún esperamos una temporada 2

En ‘dramalandia’, hay historias cuyo cierre dejó al público con ganas de saber más. Si bien es poco usual que los k-dramas tengan más de una temporada, no es algo imposible. De hecho, series como “The tale of the nine tailed” volvieron con una segunda parte gracias a la buena respuesta del público.

¿Qué pasa con los finales abiertos? ¿Dónde se resuelven los enigmas inconclusos? A continuación mostramos algunos dramas coreanos cuyas ‘segundas temporadas’ todavía son esperadas y solicitadas por sus fanáticos.

Vagabond

La serie protagonizada por Suzy y Lee Seung Gi es una de las que dejó al público con la expectativa al 100% en su episodio final. Cha Dal Geon es un actor doble de riesgo que se hace aliado de la agente encubierta Go Hae Ri para investigar la muerte de su sobrino en un accidente de avión.

El episodio de desenlace, y la inesperada reunión de los personajes principales, dejó abierta la opción de una segunda temporada para “Vagabond”. Sin embargo, aunque el público lo demandó con intensidad desde el 2019, aún no hay novedades de su continuidad.

Vagabond en Netflix con audio en español latino. Créditos: Netflix

Moon Lovers

“Moon lovers: Scarlet heart Ryeo” fue uno de esos k-dramas que se despidió luego de ‘arruinar la estabilidad emocional’ de sus televidentes. El dramático final de Wang So (Lee Joon Gi) y Hae Soo dejó compungidos a los fans, reacción que luego creció cuando se hizo público que ambos actores habían filmado una escena que nunca fue emitida al aire.

¿Será posible ver una secuela y el esperado reencuentro de los protagonistas? Hasta los actores mencionaron antes que estarían interesados en la idea; sin embargo, desde el 2016 no hay actualización al respecto.

IU, Lee Joon Gi, Moon Lovers

Vincenzo

El público demanda más aventuras del consigliere coreano-italiano Vincenzo Cassano. El personaje interpretado por Song Joong Ki tuvo tal popularidad que los pedidos de segunda temporada no tardaron apenas terminada la serie.

Por la naturaleza del personaje, sería posible verlo enfrentar a nuevos enemigos o quizá seguir su regreso a Corea en un episodio especial. La amistad que nació en el set también fue un factor por el que la mayoría del cast dijo estar dispuesto a volver si los llamaban. Aunque no había planes concretos, Jeon Yeo Been dio esperanza a los fans indicándoles que comenten mucho, pues los sueños podrían volverse realidad.

La despedida de Chayoung y Vincenzo en el final de la serie. Foto: composición tvN

Hotel del Luna

Otro proyecto de IU que dejó la puerta abierta a una secuela fue “Hotel del Luna”. Aunque los protagonistas podrían cambiar, las posibilidades de continuidad nacieron del cameo del actor Kim Soo Hyun.

Durante los últimos segundos del k-drama de fantasía, su personaje actúa como si fuese a hacerse cargo del enigmático hotel. Este incluso cambia de nombre a Hotel Blue Moon. Ya pasaron tres años desde ese cierre, y el público todavía aguarda buenas noticias sobre esta historia.

La serie protagonizada por IU y Yeo Jin Goo está disponible en Netflix. Foto: captura LV OFFICIAL/YouTube

Memorias de la Alhambra

También en 2019, Hyun Bin interpretó al CEO y desarrollador de videojuegos Yoo Jin Woo. Su odisea junto con Jung Hee Joo (Park Shin Hye) culminó dejando la pregunta de si el hombre había sobrevivido o no.

En redes sociales, los televidentes internacionales comenzaron a firmar peticiones online para hacer notar su interés por una secuela. El éxito que tuvo la serie en el rating de TVN también fue un argumento a favor; sin embargo, hasta ahora no hay noticias de seguir adelante con una segunda parte.