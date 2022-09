Las redes de tráfico de drogas en América Latina han sido descritas en series y telenovelas locales. Esta vez, una producción coreana apuesta por este tema con “Narcosantos”, serie de seis episodios que se estrenó en Netflix el último 9 de septiembre.

El drama oscuro y con altas dosis de acción se sitúa en Surinam, un país de Sudamérica donde un surcoreano operó una red de tráfico de cocaína entre los 90 y 2000. “Narcosantos” o “Suriname” está basada en una historia de la vida real.

Yoon Jong Bin, cineasta reconocido que incursiona en televisión con “Suriname”, declaró en una entrevista con prensa coreana. “Estaba tan impresionado por la historia verdadera y el hombre de negocios que trabajó de encubierto para atrapar al cabecilla de esta red en un país latinoamericano”, citó Yonhap News.

En la ficción, el protagonista se llama Jeon Yo Hwan y es interpretado por Hwang Jung Min. Este es un pastor de una iglesia coreana en Surinam que, en secreto, captaba compatriotas para trasladar cocaína al extranjero. Agentes del servicio de inteligencia descubren su fachada y así inicia una operación para capturarlo.

Un personaje clave es Kang In Gu (Ha Jung Woo) , un civil que, por venganza, acepta colaborar con el NIS y se infiltra en la organización sin entrenamiento alguno.

El caso real de “Narcosantos”

¿Qué es ficción y qué fue real en el caso que revive “Narcosantos”? El ‘lord’ de la droga se llamaba Cho Bong Haeng y su pasado criminal salió a la luz en 2011. Ese año, los titulares en Corea del Sur revelaron que su captura había sido fruto de una operación secreta que requirió cooperación internacional.

Según un perfil de la época elaborado por Joongang Daily, Cho llegó a Surinam por primera vez en 1980 y a partir de 1995 comenzó a residir permanentemente ahí. Su actividad económica inicial fue contrabando y luego se vinculó con el cartel de Cali para formar su propio imperio de las drogas en Surinam.

"Narcosantos": serie coreana sobre una red de narcotráfico en Surinam. Foto: Netflix

Desde el 2004 al 2005, Cho había llegado a transportar cocaína hacia Europa por un valor de 140 millones de dólares. Su modalidad era captar coreanos de bajos recursos como burriers. SBS News menciona que muchos de estos no sabían que los encargos que recibían eran drogas y fueron encarcelados al ser atrapados en otros países.

Joongang señala que, debido a esos testimonios, Cho comenzó a ser buscado por la Interpol en 2005. En 2007, el Servicio de Inteligencia de Corea trabajaba en la estrategia para capturar al hombre que estaba expandiendo sus negocios con Japón.

El NIS no podía arrestarlo en Surinam, pues no había tratado de extradición firmado con ese país. En noviembre de ese año, un hombre que ha sido denominado como ‘K’ pidió ayuda a la embajada coreana en Venezuela y así comenzó su cooperación en la peligrosa misión que podía costarle la vida.

‘K’ es el equivalente de Kang In Gu en “Narcosantos” y fue entrevistado por el director de la serie. Su testimonio fue tomado en cuenta para construir el carácter del personaje ficticio, pero no todas las anécdotas se utilizaron en el guion, pues eran “poco creíbles por su excesivo dramatismo”, contó Yoon a The Korea Herald.

"Narcosantos": serie coreana sobre una red de narcotráfico en Surinam. Foto: Netflix

En la vida real, el NIS y ‘K’ fallaron su primer intento por capturar a Cho en Surinam. Luego de ello planearon que el infiltrado lo conduzca con engaños a otro país. El desenlace se produjo en Brasil y Cho Bong Haeng fue extraditado en 2011 desde esa nación. El criminal fue condenado a 10 años de prisión en Corea del Sur. (Joongang)

Según SBS News, el mencionado hombre habría fallecido en 2016 mientras cumplía su pena. Así lo reportó el investigador fiscal Do Chun Seong en una entrevista publicada en septiembre de este año.