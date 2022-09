“Woo, una abogada extraordinaria”: ¿Park Eun Bin tiene novio?

Así como Kang Tae Oh, el nuevo recluta del Ejército coreano, es la estrella masculina del momento, Park Eun Bin da la hora como actriz por el k-drama de Netflix y ENA “Woo, una abogada extraordinaria”. En consecuencia a esa fama, llegan las preguntas de los fans acerca de su vida. ¿Tiene novio o ha estado enamorada alguna vez? Dicha cuestión es una de las curiosidades que más resuenan sobre la artista coreana de 30 años y aquí te contamos lo que se sabe.

Woo Young Woo, serie coreana cuenta con la interpretación de Park Eun Bin en el papel principal. Foto: Netflix

La vida sentimental de Park Eun Bin

La artista compartió en una entrevista televisiva del 2016 que no había tenido la oportunidad de salir con alguien hasta ese entonces. Ella reveló dicha información al ser consultada sobre la característica que compartía con su personaje en el k-drama “Hello my twenties”, el cual estaba en emisión.

“Lo más grande que tengo en común con Song Ji Won es que nunca hemos salido en una cita con alguien. Cuando le digo a la gente que nunca he tenido una cita, no me creen”, aseguró.

Sobre el por qué nunca antes había estado en una relación, una de las principales razones que dio es su ocupada faceta laboral. Resulta que Park Eun Bin debutó a los 6 años de edad, por lo que ha dedicado más de la mitad de su vida a trabajar frente a las cámaras.

Cuatro años después, también en una entrevista, al estrella de series coreanas reafirmó su soltería. Respecto a su situación sentimental, precisó: “Quería ocultar el hecho de que nunca había tenido citas. Nunca tuve la oportunidad de conocer a alguien. Honestamente, no es vergonzoso que esté sola, pero no me gusta la palabra ‘single since birth’ —calificativo que en Corea se da a las personas que nunca han tenido citas —, hace que parezca que algo anda mal conmigo”.

Park Eun Bin en "Hello my twenties". Foto: JTBC

PUEDES VER: Kang Tae Oh y otros famosos coreanos con corte militar que cautivaron al público

¿Park Eun Bin tiene novio al 2022?

A sus 30 años de edad, la bella actriz sigue formando parte del ‘club de los solteros de toda la vida’, como le llaman en Corea.

Además de ello, no ha estado involucrada en escándalos de citas que involucren supuestas fotos o videos, aunque el público la ha emparejado en más de una ocasión con sus coestrellas —como Kang Tae Oh de “Woo, una abogada extraordinaria” y Rowoon de “El afecto del rey”—, debido a la gran química que proyectó con estos en pantalla.