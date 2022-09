Kang Tae Oh se fue al servicio militar: la emotiva despedida del actor de “Abogada Woo”

Llegó el día de decir hasta luego. Kang Tae Oh, estrella del drama coreano “Woo, una abogada extraordinaria”, comenzó su servicio militar obligatorio el martes 20 de septiembre. A partir de ese momento, inicia la espera de 18 meses para que regrese a la vida civil y a los kdramas.

En la víspera, el famoso que dio vida a Lee Jun Ho, ‘el novio de la abogada Woo’, se había despedido por redes sociales y también había revelado su corte de cabello estilo militar.

Kang Tae Oh fue designado al centro de entrenamiento de la división 37 en la provincia de Chunhcheong Norte. Hasta este punto se acercaron reporteros y fans para saludar en persona al actor de “Doom at your service” y “Run on”.

Antes de ingresar a zona restringida, el actor saludó a los presentes y fue correspondido con una ola de aplausos y gritos. Cuando se le pidió quitarse la gorra, Kang Tae Oh se mostró nervioso, pero concedió la solicitud animada por sus fanáticos.

Kang Tae Oh ingresa al servicio militar. Foto: OSEN

“Gracias por venir hasta un lugar tan distante”, expresó Kang Tae Oh. “Esta será una pausa breve. Completaré mi deber en el servicio militar y regresaré a ustedes con una mejor imagen. Por favor, esperen por mí”, dijo.

Luego de las cuatro semanas iniciales de entrenamiento básico, Kang Tae Oh se desempeñará como soldado activo. En esa modalidad, se espera que su baja del Ejército sea en marzo del 2024.

Kang Tae Oh tuvo que raparse el cabello como flamante recluta. Sus amigos lo acompañaron y participaron del momento con afeitadora en mano. En redes sociales se compartió la reacción del actor cuando inició el procedimiento.