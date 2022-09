Kang Tae Oh de “Abogada Woo”: ¿cómo lucía antes de ser famoso?

Lee Jun Ho, un asistente en de la firma de abogados Hanbada, fue el personaje que cambió la vida de Kang Tae Oh. El actor surcoreano se convirtió en uno de los galanes más famosos entre los amantes de k-dramas; pero justo en pleno pico de popularidad tuvo que poner una pausa obligada a su carrera. El 20 de septiembre, Kang comenzó su servicio militar de rigor al tener 28 años.

“Doom at your service”, “Run on” y “Tale of Nokdu” son algunas series coreanas que deja Kang Tae Oh para disfrute del público mientras pasen los 18 meses de su servicio. Esos son algunos de los proyectos más recientes del popular intérprete.

Kang Tae Oh en el servicio militar. Foto: Naver

Antes y después de Kang Tae Oh

Con motivo de su enlistamiento, comunidades en línea revelaron fotografías inéditas que sacó a la luz alguno de los compañeros de colegio de Kang Tae Oh. Las imágenes muestran a la celebridad cuando todavía era un estudiante de preparatoria y era conocido por su nombre real: Kim Yoon Hwan.

Comentarios de internautas halagaron el rostro del actor, que incluso cuando era adolescente resaltaba por su presencia. “Debe haber sido popular en el colegio”, refirieron los usuarios de foros coreanos.

Kang Tae Oh como estudiante de preparatoria. Foto: @subsubzua/Twitter

Aunque Kang Tae Oh desarrolló su vocación por la actuación cuando estaba en primaria, nadie habría imaginado que años después su trabajo conectara con audiencias fuera de Corea del Sur.

En una entrevista de GQ Corea, él relató cómo su experiencia en un club de teatro en cuarto o quinto grado de la escuela fue clave para encontrar su camino.

“Estar en el escenario era emocionante. Era agradable escuchar a la audiencia aplaudir y me gustó pararme frente a las luces, así que pensé en el trabajo de actuar ahí. Creo que ahí empecé a soñar con ser actor de teatro”, comentó.

Kang Tae Oh debutó como artista en el 2013, cuando tenía 19 años de edad. En ese entonces integró el grupo 5urprise de Fantagio junto con otros cuatro actores y cantantes de su agencia.

5urprise: grupo de actores y cantantes formado por Fantagio. Foto: Naver

En el 2022, a puertas de cumplir 10 años de trayectoria, Kang Tae Oh declaró estar satisfecho con las metas cumplidas por “Woo, una abogada extraordinaria”.

“Mucha gente me pregunta si me siento triste por enlistarme justo ahora; pero creo que es genial hacerlo luego de ver el éxito de mi trabajo”, explicó en una entrevista de The Korea Times.