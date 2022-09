“Little women” ep 3 y 4: cómo ver la adaptación coreana de “Mujercitas”

Después de un exitoso estreno, la historia de “Little women” (o “Las hermanas”) continúa este fin de semana. Luego de presentar a los personajes principales de la nueva adaptación coreana de “Mujercitas”, el kdrama comparte sus capítulos 3 y 4.

Las hermanas Oh viven en pobreza, pero tienen una unión muy fuerte entre ellas. Las mayores están dispuestas a hacer todo lo posible para que Oh In Hye, la menor, disfrute comodidades que ellas no tuvieron. De repente, un día, se involucran con la pérdida de 70.000 millones de wones un caso que les cambiará la vida.

¿Qué pasó en “Little women”?

Kim Go Eun interpreta a Oh In Joo, la hermana mayor que trabaja como contadora en una empresa. Ella es excluida por sus compañeras de trabajo, y solo tiene una amiga: Hwayoung. Inesperadamente, la joven es encontrada muerta, pero había dejado una sorpresa para In Joo en el gimnasio al que ella acudía. La hermana Oh abre el locker de ella y encuentra un saco de abundante dinero.

Por otro lado, Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) es una periodista que está investigando a un poderoso candidato político. No obstante, es suspendida en su trabajo debido a su adicción al alcohol.

Nam Ji Hyun es la segunda hermana en "Little women". Foto: tvN

La menor de las hermanas, Oh In Hye (Park Ji Hoo) estudia arte en una preparatoria costosa. Tiene una beca, pero siente la diferencia entre la condición social de ella y sus compañeros. Sueña con ir a un viaje de estudios a Europa, pero no quiere que sus hermanas se sacrifiquen por ella.

El caso de Hwayoung y la investigación de Oh In Kyung son los dos misterios que el drama resolverá. ¿Qué hará Oh In Joo con el dinero que está en sus manos?

Preview del capítulo 3 de “Little women”

Drama coreano “Little women”: horarios

“Little women” ep. 3 y 4 en Perú, Colombia, Ecuador y México: 7.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre

7.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre “Little women” ep. 3 y 4 en El Salvador, Guatemala, Honduras: 6.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre

6.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre “Little women” ep. 3 y 4 en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 8.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre

8.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre “Little women” ep. 3 y 4 en Argentina, Brasil y Uruguay: 9.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre

9.10 a. m. del 10 y 11 de septiembre “Little women” ep. 3 y 4 en España: 2.10 p. m. del 10 y 11 de septiembre.

¿Dónde ver online el kdrama “Little Women”?

La serie “Little women” se transmite a las 9.10 p.m. en Corea del Sur a través de tvN. Como este es un canal que solo puede ser accedido en el país asiático, hay páginas que retransmiten la señal online.

Luego de la emisión, también puedes encontrar ambos episodios en páginas de archivo de kdramas como DoramasFlix, DoramasVip y más. Como estas son websites no oficiales, considerar que podrían tener publicidad invasiva y riesgo de virus informático.

“Little women” en Netflix

Habrá estreno de “Little women” en Netflix Latinoamérica. No obstante, aún no se ha fijado la fecha de emisión del primer episodio. El retraso se debe a que llegaría con voces en español a la plataforma de streaming.