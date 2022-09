El cameo de Song Joong Ki en “Las hermanas” tiene más contenido emocionante para los fans. Tras la emisión del capítulo 2 del nuevo k-drama, el BTS (detrás de escena) reveló la alegre reacción de Kim Go Eun a la presencia del actor invitado en el set de rodaje.

Previamente, se confirmó que el famoso coreano de 36 años tendría una aparición especial en esta serie coreana, que está inspirada en “Mujercitas”, el clásico de la literatura escrito por Louis May Alcott.

La participación de Song Joong Ki en “Little women” tuvo su origen en la cercanía del intérprete con Kim Hee Won, según se informó desde Corea del Sur. Recordamos que la citada realizadora lidera el equipo creativo de este proyecto y también dirigió “Vincenzo”, popular serie del 2021 que Song protagonizó en la piel del consigliere Cassano.

"Vincenzo" fue el drama que marcó la carrera de Song Joong Ki en 2021. Su último episodio se estrenó en mayo de ese año. Foto: tvN

¿Cómo fue el cameo de Song Joong Ki?: alerta de spoilers

Se esperaba ver al astro de “Descendientes del sol” como el exesposo de la mayor de las hermanas Oh; sin embargo, caracterizó a un vendedor al que el personaje de Kim Go Eun se acerca tímidamente para indagar sobre el misterioso par de zapatos que dejó la difunta Jin Hwa Young.

La escena de Song, además, incluyó referencias a “Vincenzo” y suscitó alertas de posible crossover de la comedia oscura con “Little women”.

Song Joong Ki y su cameo en el k-drama "Little women". Foto: jkylovebot/Twitter

La reacción de Kim Go Eun al ver a Song Joong Ki

En el más reciente BTS de “Litte women” mostraron la llegada de Song al rodaje y cómo se grabó parte del cameo.

En el video, Kim Go Eun recibió con algarabía al invitado en el set. La intérprete de Oh In Joo aplaudió, aclamó e incluso ‘reventó’ una bombarda invisible mientras se acercó a él.

Los subtítulos del clip detallaron la situación. “¿Hacia dónde se dirige mientras aplaude? Esa silueta es: ¿quién es este actor al que el personal da la bienvenida en broma? ¡Song Joong Ki está haciendo una aparición especial!”, se leyó en el texto de la parte inferior.

El también protagonista de “The conglomerate” no dudó en bromear fingiendo que llegó por coincidencia al local de filmación. “¿Quién sale?”, preguntó sonriente. “Todavía finge haber encontrado el set simplemente por casualidad”, replicó el staff en la leyenda.

Más adelante, Song Joong Ki y Kim Go Eun exudaron química en el ensayo y la grabación de su breve escena conjunta. En una toma detrás de cámara, el también modelo le dijo a su compañera que se alegraba de verla mientras ella le respondió con una sonrisa.