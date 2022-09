¿Sucesor de “Abogada Woo”?: k-drama inspirado en un éxito literario es sensación en Netflix

Un nuevo drama coreano apunta a ser el sucesor de “Woo, una abogada extraordinaria” en Netflix. Con solo dos capítulos emitidos a la fecha tras su estreno el fin de semana, este k-drama de misterio inspirado en un clásico de la literatura escala en las tendencias del streaming en varios países debido a la enorme acogida que está teniendo entre los usuarios.

El éxito de “Woo, una abogada extraordinaria” en Netflix

Los dramas coreanos se han convertido en grandes aliados de Netflix en los últimos años. De la mano de series originales o proyectos de otras productoras agregadas al catálogo, la gigante del streaming ha mantenido un público fiel. A la par, sumó impresionantes logros, como los obtenidos por el hit mundial con Lee Jung Jae, “El juego del calamar”.

El más reciente éxito de los k-dramas en la plataforma ha sido “Woo, una abogada extraordinaria”, historia de temática legal sobre una abogada con autismo —interpretada por Park Eun Bin para ENA— que fue la serie de habla no inglesa más vista en todo el mundo durante las últimas semanas.

¿”Little women” tomará el lugar de “Abogada Woo”?

Tras su final en agosto, “Extraordinary attorney Woo” continúa en el top de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix a nivel mundial. Sin embargo, le hacen pelea nuevos ingresos que fueron transmitidos tiempo atrás en TV, como “Young lady and gentleman”, y el recién finalizado sageuk “Alchemy of souls”.

No obstante, en la disputa por las tendencias en países de Asia, ha ingresado ahora “Little women”, la tan anticipada serie inspirada en el clásico de la literatura escrito por Louis May Alcott, que en esta región también conocemos como “Mujercitas”.

"Little women": actor Uhm Ki Joon de "The Penthouse" también es parte del elenco. Foto: tvN

¿De qué trata “Little women” o “Las hermanas”?

Dirigido, escrito y protagonizado por mujeres, “Little women” es un intrigante drama familiar de misterio que sigue a las Oh, tres hermanas de origen humilde que deberán enfrentarse a la familia más poderosa de Corea cuando se involucren al caso de 70.000 millones de wones desaparecidos.

Kim Hee Won (“Vincenzo”) y Jung Seo Kyung son directora y guionista del proyecto, respectivamente. Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo caracterizan a las hermanas Oh de mayor a menor, según el orden de mención.

Por otro lado, en el elenco masculino destacan Wi Ha Joon, el recordado detective de “El juego del calamar”; Uhm Ki Joon, en el rol de villano tras interpretar al malvado Joo Dan Tae en “The penthouse”, y Kang Hoon.

El éxito del estreno de “Little women”

Un lanzamiento exitoso. Luego de emitir en Netflix Asia sus capítulos 1 y 2 los días 3 y 4 de septiembre, respectivamente, la serie es tendencia en varios países del citado continente. Al 6 de septiembre, es #1 en Corea del Sur, Indonesia y Vietnam, y toma el puesto #4 en Filipinas, por citar algunos ejemplos.

“Little women” también tiene óptimos resultados en el canal tvN. Después de sumar 6.395% de audiencia a nivel nacional el primer día, aumentó su rating 7.747% en la fecha siguiente. En Seúl, la cifras fueron 6.931% y 8.519%, respectivamente.

Se anticipa que “Las hermanas” (título para el público de habla hispana) replique el éxito en Netflix Latinoamérica a futuro. Cabe mencionar que la serie actualmente no se emite en la región y no tiene fecha de estreno confirmada. No obstante, el público se mantiene al día con el k-drama vía las redes sociales y el trabajo de fansubs alojado en páginas como doramasflix.