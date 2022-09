“Boys over flowers”: hermano de Jan Di ya tiene 27 años y anunció su regreso a los k-dramas

Cuando tenía 14 años, Park Ji Bin fue parte de la exitosa novela coreana “Boys over flowers”. Su personaje en la serie fue el hermano menor de la protagonista, Geum Jan Di. Aunque tuvo una prolongada pausa en su carrera, el joven de 27 años no se rinde y apunta a consolidarse en el competitivo mundo de la televisión coreana.

Park Ji Bin nació el 14 de marzo de 1995 en Seúl y comenzó a actuar desde el 2001 a los 6 años en el musical “Tommy”. Para televisión, su primera aparición registrada fue en el drama “Perfect love” en 2003.

Como actor infantil, fue llamado para trabajar con Go Hye Sun y Lee Min Ho en la adaptación coreana de “Hana Yori Dango”. Ese es quizá el papel con el que el público internacional lo recuerda más.

Park Ji Bin en "Boys over flowers". Foto: KBS2

Entre el 2013 y el 2018, Park Ji Bin tomó una pausa en la actuación debido al fallecimiento de su padre. Luego del suceso, el joven ingresó al servicio militar por 21 meses.

Park Ji Bin no dejó su sueño y tras completar su deber volvió a recibir ofertas para televisión. Este 2022, el actor participó en tres proyectos. El primero fue “The murderer’s shopping list” donde interpretó a un pescador transgénero, quizá el desafío más grande que asumió hasta el momento.

Park Ji Bin en el drama "The killer's shopping list". Foto: tvN

Luego de ello, interpretó a la versión adolescente del protagonista en el drama sageuk “Bloody heart” de KBS.

Ahora, Park Ji Bin aparecerá en la nueva serie de género thriller y misterio “Blind”. El kdrama es protagonizado por Taecyeon (2PM) y Ha Suk Jin. La serie contará la historia de un detective que investiga casos de injusticia en una sociedad indolente.

El personaje de Ji Bin es In Sung, asistente de una empresa de seguridad informática, que es miembro del jurado en un caso de homicidio.

Park Ji Bin en el drama Blind del 2022. Foto: tvN

A pesar de sus 27 años, el rostro de Ji Bin mantiene un aura juvenil. En una entrevista reciente para MBC, el actor indicó que no se sentía encasillado por no aparentar la edad que tiene en realidad.

“No me estresa ese aspecto. Así como madre, un adulto todavía luce como un niño en los ojos de una madre; entiendo que para quienes me vieron crecer, no pareceré tan mayor, incluso cuando llegue a mis 40”, expresó.