ALERTA DE SPOILERS. El cameo de Song Joong Ki en el kdrama “Little women” trajo emoción, sorpresa y preguntas, tal como lo había previsto la directora Kim Hee Won. Y es que la escena que trajo de vuelta al actor surcoreano tendría guiños sutiles a la popular serie “Vincenzo”, proyecto que fue sensación en el 2021 y del que fans anhelan una segunda temporada.

“Little women” (nombre en inglés) es la adaptación coreana inspirada en la novela “Mujercitas”. El drama aborda la temática de las tres hermanas unidas, pero propone conflictos frescos para insertarlos en el ámbito social de la Corea del Sur contemporánea.

Como la serie está a cargo de la misma directora que lideró “Vincenzo” en el 2021, se confirmó un cameo del famoso Song Joong Ki algunos días antes de su estreno. La aparición especial se hizo realidad en el episodio 2 de “Las hermanas” (nombre en español del kdrama),

Las tres hermanas que protagonizan "Little women" versión kdrama. Foto: tvN

¿Cómo fue el cameo de Song Joong Ki? en “Little women”

La presencia de Song Joong Ki ha creado teorías de un posible crossover entre los universos de “Little women” y de la serie “Vincenzo” . Dos conexiones claras fueron descubiertas en su breve personaje.

El actor aparece en escena como vendedor en una marca de zapatos cuando la protagonista Oh In Joo (Kim Go Eun) llega a averiguar la identidad de la persona que compró unos exclusivos tacones negros.

El personaje de Song resuelve sus dudas con voz calmada y confirma que el hombre de la fotografía es quien adquirió uno de los tres pares de zapatos Bruno Zumino que existen en todo el país.

Un guiño inconfundible que llamó la atención del minuto y medio que duró la escena fue el nombre del empleado. Según su identificación en la solapa, este asistente de ventas se llama Park Joo Hyung, que coincide con el nombre coreano de Vincenzo antes de ser llevado a Italia.

Asimismo, el peinado del actor en esta escena también es el mismo que usaba su personaje en la reconocida comedia negra sobre la mafia.

Song Joong Ki y su cameo en el kdrama "Little women". Foto: jkylovebot/Twitter

Song Joong Ki y su cameo en el kdrama "Little women". Foto: dumppp_my/Twitter

“La tienda de zapatos es italiana. ¿Será que Vincenzo se infiltró otra vez en Corea para ver a Chayoung?”, son los comentarios de algunos asombrados seguidores al conectarlo con el final de la mencionada serie.

Son muchos los que desean ver otra vez a Song Joong Ki como el ingenioso Vincenzo Cassano; sin embargo, desde el 2021 no hay novedades de una segunda temporada de dicho proyecto.

Por otro lado, “Little women” o “Las hermanas” continuará estrenando episodios por seis semanas todos los viernes y sábados, por tvN. Aún no tiene fecha de ingreso exacto a Netflix Latinoamérica.