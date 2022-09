Espera el nacimiento de su bebé con alegría. Hyun Bin habló por primera vez sobre su nueva vida como padre y esposo en una entrevista con WikiTree. El actor de doramas como “Mi adorable Sam Soon” y “Crash landing on you” se casó con su coestrella Son Ye Jin en marzo del 2022. Antes de su boda, filmó la película “Confidential Assignment 2”, que se estrena el 7 de setiembre en Corea del Sur.

Es conocida la reserva que tiene Hyun Bin por comentar su vida personal; sin embargo, el actor abrió su corazón sobre la expectativa que tiene de la paternidad. Su esposa Son Ye Jin anunció que estaba embarazada en junio de este año.

“Creo que debo trabajar mucho como padre. Aún no se siente real (tener un bebé). De hecho, la gente me ha dicho que no se siente real hasta que lo ves con tus propios ojos, creo que será así para mí”, expresó el galán de 39 años en la entrevista de Sports Chosun.

Hyun Bin promociona película "Confidential Assignment 2" Foto: Sports Chosun

“Es una bendición muy grande y estoy esperándolo con un corazón feliz”, agregó Hyun Bin.

Debido al estado de gestación de su esposa y para reducir riesgo de contagio de COVID-19, el actor limitó sus actividades presenciales y pidió realizar entrevistas por videollamada.

Hyun Bin y su matrimonio con Son Ye Jin

Ambos son actores top de Corea del Sur. El romance y posterior matrimonio de los protagonistas de “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” emocionó a los fans de k-dramas que apostaban por su química natural en la mencionada serie.

Ahora, ¿cómo manejarán sus carreras como pareja? Hyun Bin contó que ambos hablan de sus proyectos, pero no se dan consejos el uno al otro. Su apoyo se ve en otra clase de detalles.

“Son Ye Jin me regaló un libro que se relacionaba con el tema de una película que debo filmar después. Es así (como compartimos) ahora”, relató el actor.