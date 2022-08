Uno de los k-dramas más esperados es la serie basada en “Mujercitas”. Oficialmente llamada “Las hermanas”, esta producción coreana de tvN, dirigida por Kim Hee Won (”Vincenzo”) y con el guion de Jung Seo Kyung, contará una oscura y moderna versión del clásico de la literatura escrito por Louisa May Alcott. Los actores Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo y Wi Ha Joon se reúnen por primera vez para darle vida a los personajes principales de “Little women”. ¿Cuándo estará disponible en el streaming?

Sobre “Las hermanas”: de qué trata y personajes

No será una adaptación propiamente dicha de “Mujercitas”, sino una historia que tiene inspiración en la novela sobre las March, como declaró la directora Kim. En este caso seguirá a las unidas hermanas Oh —quienes crecieron en la pobreza—, su relación con 70.000 millones de wones extraviados y cómo llegan a confrontarse con la familia más poderosa de Corea.

En “Litte women”, Kim Go Eun (”El rey: Eterno monarca”, “Goblin”, “Yumi’s cells”) se pone en la piel de Oh In Joo, la mayor de las hermanas. Debido a su origen extremadamente humilde, ella considera al dinero como lo más importante para protegerse a sí misma y a los suyos. Sueña con tener un vida tranquila; sin embargo, su rumbo cambia cuando se involucra en un misterioso caso.

Actrices principales de "Las hermanas" en conferencia de prensa del k-drama. Foto: tvN

La segunda de las Oh es interpretada por Nam Ji Hyun (”The witch’s dinner”). Llamada In Kyung, ella es una reportera que cree en hacer lo correcto. Aunque la fortuna también le ha sido esquiva siempre, a diferencia de su mayor, el dinero no es su anhelo primordial.

El trío de mujeres es completado por In Hye. Interpretada por Park Ji Hoo (”Estamos muertos”), la menor de las Oh goza de un entorno más favorable, ya que estudia en una prestigiosa escuela de artes apoyada por sus hermanas y su talento para la pintura. Ella adora a In Joo e In Kyung y valora sus esfuerzos; sin embargo, a veces siente abrumada por el amor que le dan.

Por último, Wi Ha Joon, el recordado detective de “Squid game”, interpretará a Choi Do Il. Encantador y a la vez misterioso, él es un consultor de élite que llega de Londres para trabajar inesperadamente en el caso de los 70.000 millones de wones.

Wi Ha Joo como el instructor Choi en "Las hermanas". Actor ganó fama con "Squid game" y "Bad and crazy". Foto: tvN

Estreno de “Las hermanas” en Corea del Sur

“Las hermanas” será la nueva apuesta de tvN para liderar el rating de sábados y domingos. Dicho esto, en Corea del Sur, la serie comenzará a ser emitida desde el 3 de septiembre .

Elenco principal de "Las hermanas" en póster grupal. Foto: tvN

“Las hermanas”: estreno en Netflix Latinoamérica

Como casi toda producción de Studio Dragon, “Little women” será transmitida para el público internacional por Netflix. No obstante, la fecha de estreno en la región de Latinoamérica aún no ha sido confirmada.

Tráiler de “Las hermanas”